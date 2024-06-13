Диодные лазеры для эпиляции: инновационная технология безупречного удаления волос

Диодные лазеры для эпиляции излучают световую энергию в диапазоне 808 нм. Эта длина волны обладает уникальными свойствами: она хорошо поглощается меланином волосяного стержня, но при этом в меньшей степени воздействует на окружающие ткани. Благодаря такой высокой избирательности обеспечивается максимальная эффективность удаления волос при минимальном риске для кожи.