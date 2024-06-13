Число белгородцев, покусанных клещами, перевалило за 700

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В Белгородской области клещи покусали 724 человека. 291 пострадавший из общего числа — дети. Статистику Роспотребнадзор предоставил за период с 4 марта по 10 июня.
За это время в регионе зарегистрировали 13 случаев клещевого боррелиоза. Всего на проверку белгородцы принесли 268 особей клещей, 67 из них были заражены боррелиями.
Известно, что 100 белгородцев сделали прививки от клещевого вирусного энцефалита. На это они решились, так как планируют поездки в регионы, эндемичные по данному заболеванию.