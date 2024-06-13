bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:51

Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Клещ

Число белгородцев, покусанных клещами, перевалило за 700

13 июня 2024, 15:51
Фото: Изображение Midjourney
Клещ

В Белгородской области выявили 13 случаев клещевого боррелиоза

Статистику Роспотребнадзор ведёт с начала марта. За это время клещи покусали 724 белгородца, 291 пострадавший из общего числа — дети, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В Белгородской области клещи покусали 724 человека. 291 пострадавший из общего числа — дети. Статистику Роспотребнадзор предоставил за период с 4 марта по 10 июня.

За это время в регионе зарегистрировали 13 случаев клещевого боррелиоза. Всего на проверку белгородцы принесли 268 особей клещей, 67 из них были заражены боррелиями.

Известно, что 100 белгородцев сделали прививки от клещевого вирусного энцефалита. На это они решились, так как планируют поездки в регионы, эндемичные по данному заболеванию.

Находят по запаху и прыгают? Биологи раскрыли мифы о клещах и рассказали про симптомы
Узнать подробнее
Читайте также:
От укусов клещей в Белгородской области пострадали более 100 детейСезон клещей: как защитить себя и близких от заражения?К кому обращаться, чтобы двор многоэтажки обработали от клещей?
#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Клещи#Новости Белгорода#Клещевой боррелиоз#Белгород#Клещевой энцефалит
Подпишитесь
Получил взяткой «Порш» и поехал на нём в Крым: рассказ о жизни Полежаева до ареста
Сегодня, 15:23
Корма — в Латвию, молочку — в Израиль, жир — в Польшу: что вывозят из Белгородчины
Сегодня, 12:29
ФСБ нашла распространявшего фейки о ВС РФ белгородца. Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Сегодня, 09:51
Двое мирных жителей ранены в результате атаки дрона в белгородском Шебекино
Сегодня, 09:29
В Белгородской области исчезли село и два посёлка
Сегодня, 10:03
Белгородский цыплёнок-бройлер занял последнее место в рейтинге Роскачества
Сегодня, 09:01
"