Часть электричек из Белгорода возвращают после отмены из-за оперативной обстановки

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Пригородные поезда из Белгорода до станции Толоконное возвращаются в расписание. Ранее их отменяли из-за оперативной обстановки.
Время отправления остаётся прежним. В то же время на участке Толоконное — Наумовка движение остаётся закрытым.
Об отмене некоторых электричек стало известно 11 июня. Из расписания на время убрали поезда № 6313, 6314, 6315, 6306, 6307, 6308 — транспорт следует из Белгорода в Толоконное и обратно.
Напомним, что на маршрут пока не выйдет пригородный поезд Белгород — Нежеголь. К такому решению пришли после атаки ВСУ 22 мая.