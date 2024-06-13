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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Электрички из Белгорода в Толоконное возобновляют движение

Часть электричек из Белгорода возвращают после отмены из-за оперативной обстановки

13 июня 2024, 14:23
Фото: 1MI

Электрички из Белгорода в Толоконное возобновляют движение

В расписание они возвращаются уже с завтрашнего дня, 14 июня. При этом на участке Толоконное — Наумовка движение остаётся закрытым, предупреждает региональный минтранс.

Пригородные поезда из Белгорода до станции Толоконное возвращаются в расписание. Ранее их отменяли из-за оперативной обстановки.

Время отправления остаётся прежним. В то же время на участке Толоконное — Наумовка движение остаётся закрытым.

Об отмене некоторых электричек стало известно 11 июня. Из расписания на время убрали поезда № 6313, 6314, 6315, 6306, 6307, 6308 — транспорт следует из Белгорода в Толоконное и обратно.

Напомним, что на маршрут пока не выйдет пригородный поезд Белгород — Нежеголь. К такому решению пришли после атаки ВСУ 22 мая.

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#Общество#Белгородская область#Минтранс#Новости Белгорода#Пригородный поезд#Электричка#Отмена#Белгород
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