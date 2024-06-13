Белгородцы в бархатный сезон не смогут уехать в популярный курортный город

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Белгородцы интересуются, будут ли продлевать ж/д маршрут Белгород — Анапа на сентябрь. На вопрос ответил глава регионального минтранса Сергей Евтушенко. Чиновник сообщил, что продлевать маршрут в сентябре не планируется.
Также Евтушенко добавил, что с вопросами о пассажирских перевозках можно обратиться на горячую линию РЖД.
Напомним, что по указанному маршруту с 1 июня начал курсировать беспересадочный вагон. Ходит он через день. Время в пути занимает один день и семь часов.
Также отметим, что с конца мая белгородцы могут уехать на поезде в Новороссийск, Симферополь и Кисловодск.