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Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Поезд

Белгородцы в бархатный сезон не смогут уехать в популярный курортный город

13 июня 2024, 10:58
Фото: 1MI
Поезд

Поезда Белгород — Анапа в сентябре не будет

По словам министра автомобильных дорог и транспорта области Сергея Евтушенко, продлевать маршрут Белгород — Анапа в сентябре не планируется.

Белгородцы интересуются, будут ли продлевать ж/д маршрут Белгород — Анапа на сентябрь. На вопрос ответил глава регионального минтранса Сергей Евтушенко. Чиновник сообщил, что продлевать маршрут в сентябре не планируется.

Также Евтушенко добавил, что с вопросами о пассажирских перевозках можно обратиться на горячую линию РЖД.

Напомним, что по указанному маршруту с 1 июня начал курсировать беспересадочный вагон. Ходит он через день. Время в пути занимает один день и семь часов.

Также отметим, что с конца мая белгородцы могут уехать на поезде в Новороссийск, Симферополь и Кисловодск.

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#Алина Харина#Общество#Новости Белгорода#Анапа#Поезда#Курорт#Сергей евтушенко#Белгород
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