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Published Сегодня, 13:20

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Updated Сегодня, 13:22

Белгородцы не поддержали идею знакомств через «Госуслуги»

Белгородцы не поддержали идею знакомств через «Госуслуги»

13 июня 2024, 13:20
Фото: Изображение Midjourney
Знакомиться через портал готовы только 25% белгородцев. Опрос провёл SuperJob среди экономически активных жителей столицы региона.

Мнения белгородцев по поводу знакомств в интернете делятся поровну — каждый второй относится к этому положительно, столько же высказываются отрицательно.

Недавно депутат Госдумы Виталий Милонов предложил открыть на «Госуслугах» раздел для знакомств. Эту инициативу поддержали только 25% опрошенных горожан. 47% были категорических против этого решения.

«Незачем засорять „Госуслуги"», «Для этого есть социальные сети и приложения», — высказывались белгородцы.

Отмечается, что больше всего этой идеей возмущены те, кто чаще одобряют интернет-сервисы знакомств — это мужчины с зарплатой от 100 тыс. рублей.

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