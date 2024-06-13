Белгородцы не поддержали идею знакомств через «Госуслуги»

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Мнения белгородцев по поводу знакомств в интернете делятся поровну — каждый второй относится к этому положительно, столько же высказываются отрицательно.
Недавно депутат Госдумы Виталий Милонов предложил открыть на «Госуслугах» раздел для знакомств. Эту инициативу поддержали только 25% опрошенных горожан. 47% были категорических против этого решения.
«Незачем засорять „Госуслуги"», «Для этого есть социальные сети и приложения», — высказывались белгородцы.
Отмечается, что больше всего этой идеей возмущены те, кто чаще одобряют интернет-сервисы знакомств — это мужчины с зарплатой от 100 тыс. рублей.