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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

В Старом Осколе два ребёнка на электросамокатах попали в аварии

В Старом Осколе два ребёнка на электросамокатах попали в аварии

12 июня 2024, 09:28
Фото: Telegram-канал ГИБДД
О происшествиях рассказали в ГИБДД. Оба ребёнка получили травмы. Аварии произошли с разницей в один час.
Сюжет
ДТП

В Старом Осколе 11 июня с разницей в час в ДТП попали два ребёнка на самокатах.

По данным ГИБДД, в 17:40 на перекрёстке улиц Светлая и Тополиная 9-летний ребёнок на электросамокате врезался в автомобиль «Киа Рио» с 33-летним водителем. В результате аварии ребёнок получил травмы.

Ещё одна авария с электросамокатом в Старом Осколе произошла через час, в 18:40. 13-летний водитель двухколёсного транспорта столкнулся с «Ладой Грантой» на перекрестке улицы З.Космодемьянской.

Несовершеннолетний пострадал, в ГИБДД уточнили, что обстоятельства аварии устанавливаются.

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#Алёна Мальцева#Видео#ДТП#Старый Оскол#Водитель#Автомобиль#Травмы#Перекрёсток#Электросамокаты
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