В Старом Осколе два ребёнка на электросамокатах попали в аварии

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В Старом Осколе 11 июня с разницей в час в ДТП попали два ребёнка на самокатах.
По данным ГИБДД, в 17:40 на перекрёстке улиц Светлая и Тополиная 9-летний ребёнок на электросамокате врезался в автомобиль «Киа Рио» с 33-летним водителем. В результате аварии ребёнок получил травмы.
Ещё одна авария с электросамокатом в Старом Осколе произошла через час, в 18:40. 13-летний водитель двухколёсного транспорта столкнулся с «Ладой Грантой» на перекрестке улицы З.Космодемьянской.
Несовершеннолетний пострадал, в ГИБДД уточнили, что обстоятельства аварии устанавливаются.