В пяти районах Белгородской области стало меньше школьников

Мы также попросили указать, сколько заявлений на отчисление детей из школ и детских садов родители подали в прошлом и в этом учебном году, по каким причинам и в организации каких муниципалитетов было зачислено больше всего учащихся, но в правительстве на эти вопросы не ответили.