В пяти районах Белгородской области стало меньше школьников

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
По официальным данным, в 2022-2023 учебном году в школах Белгородской области обучалось 168 945 школьников. В 2023-2024 учебном году — 166 023. В Белгороде в прошлом учебному году в школах было 41 006 учеников, а в этом — 39 373.
В правительстве отметили, что численность учащихся уменьшилась в Белгороде, Краснояружском районе, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах. При этом увеличилась — в Белгородском районе, Алексеевском и Старооскольском округах.
Что касается детских садов, в мае 2023 года в Белгородской области дошкольное образование получали 66 709 детей. В мае 2024 года — 62 301. Тем временем в Белгороде в детские сады ходили в прошлом году (на конец мая) 16 973 ребёнка. А в мае 2024 года — 15 857 детей.
Численность воспитанников детских садов уменьшилась в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском, Грайворонском и Старооскольском городских, а увеличилась — в Красногвардейском и Прохоровском районах.
Мы также попросили указать, сколько заявлений на отчисление детей из школ и детских садов родители подали в прошлом и в этом учебном году, по каким причинам и в организации каких муниципалитетов было зачислено больше всего учащихся, но в правительстве на эти вопросы не ответили.
Власти сообщили, что подробная статистическая информация, запрашиваемая редакцией Бел.Ру, касается вопросов безопасности учащихся школ и воспитанников детских садов Белгородской области и не предназначена для открытой публикации в СМИ.