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Published Сегодня, 20:31

Modified Сегодня, 20:33

Updated Сегодня, 20:33

В Белгородском районе 15 населённых пунктов остались без электричества из-за аварии

В Белгородском районе 15 населённых пунктов остались без электричества из-за аварии

12 июня 2024, 20:31
Фото: Изображение Midjourney
К восстановительным работам аварийные бригады приступят после разрешения от Министерства обороны РФ, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Авария

В Белгородском районе произошла авария на электросетях. Временно без электричества остались посёлки Октябрьский, Малиновка и Политотдельский, сёла Бехлевка, Отрадное, Красный Октябрь, Варваровка, Соловьёвка, Толоконное, Петровка, Веселая Лопань, Долбино, Головино, хутора Угрим и Водяной.

О причинах аварии пока не сообщалось. Аварийные бригады готовы к устранению последствий, но смогут приступить к ремонтным работам только после получения разрешения от Министерства обороны РФ.

Ранее на всей территории Белгородской и Воронежской областей объявили опасность атаки беспилотными летательными аппаратами.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Белгородский район#Авария#Электричество#СВО
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