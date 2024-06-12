В Белгородском районе 15 населённых пунктов остались без электричества из-за аварии

Posted Сегодня, 20:31
Published Сегодня, 20:31
Modified Сегодня, 20:33
Updated Сегодня, 20:33
В Белгородском районе произошла авария на электросетях. Временно без электричества остались посёлки Октябрьский, Малиновка и Политотдельский, сёла Бехлевка, Отрадное, Красный Октябрь, Варваровка, Соловьёвка, Толоконное, Петровка, Веселая Лопань, Долбино, Головино, хутора Угрим и Водяной.
О причинах аварии пока не сообщалось. Аварийные бригады готовы к устранению последствий, но смогут приступить к ремонтным работам только после получения разрешения от Министерства обороны РФ.
Ранее на всей территории Белгородской и Воронежской областей объявили опасность атаки беспилотными летательными аппаратами.