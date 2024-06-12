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Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

На странице Гладкова появились позитивные отзывы на лагерь «Казачок», но есть подвох

На странице Гладкова появились позитивные отзывы на лагерь «Казачок», но есть подвох

12 июня 2024, 13:56
Фото: Изображение Midjourney
Одинаковые комментарии появились на странице губернатора «ВКонтакте». Они опровергали информацию о состоянии лагеря, в который дети из Белгорода попали по ошибке. Журналисты Бел.Ру разобрались, фейк ли это.

Юных белгородцев снова вывезли в лагерь, правда, условия там не всем понравились. Поездку организовали от «Движения первых». На море приехали дети ещё 9 июня.

По словам родителей, детей должны были привезти в лагерь «Азовское взморье», а попали они в «Казачок». Вячеслав Гладков подтвердил, что школьники и правда оказались не там, но жалобы на состояние детского лагеря не прокомментировал.

В лагере антисанитария, поломана мебель и нет ремонта, утверждают посетители. На это отреагировали и в министерстве образования Белгородской области.

«Произведена замена постельного белья, фурнитуры на мебели. В связи с тем, что ремонтные работы не были завершены в одном из корпусов, часть детей была временно размещена в соседнем лагере. Прорабатывается вопрос о переселении детей в другое учреждение», — написали в ведомстве.

На странице «ВКонтакте» губернатора начали появляться одинаковые сообщения от людей и сообществ с опровержением жалоб.

«Доброе утро, Вячеслав Владимирович, пишут дети с лагеря „Казачка“ в Азове. Половина требований и жалоб, которые пишут родители, — это просто придуманные комментарии. Лично нашему отряду всё нравится, те проблемы, которые были с водой, с насекомыми или с душем, решили в первое утро по пребыванию в лагере. Вожатые, организаторы и рабочие на базе отдыха делают всё для нашего комфорта. По поводу еды — это вообще бред. Всё вкусное, свежее и тёплое. Приёмы пищи идут строго по расписанию, так же на перекус давали фрукты с печеньем. Интересная программа составлена на каждый день. Лично педколледжу всё нравится, мы точно никуда не уедем!» — написано в сообщениях.

Таких появилось минимум девять штук, обратил внимание автор Telegram-канала «Электромир Максимова».

Журналистка Бел.Ру поговорила с одним из авторов комментариев. Девушка рассказала, что рассылку они устроили из-за того, что некоторые «высасывают проблемы из пальца».

Студенты педколледжа написали вместе текст и опубликовали его в комментариях со своих страниц и групп.

«Мы сидели в это время все в одной комнате, составляли этот текст. Дабы увидели реальный отзыв, отправили все вместе, вот и всё», — написала белгородка журналистке Бел.Ру.
Фото: telegram-канал "Электромир Максимова"
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#Алёна Мальцева#Новости Белгорода#Эксклюзив#Лагерь#Опровержение#Педколледж#Белгород#Фейк#Министерство образования
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