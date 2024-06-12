На странице Гладкова появились позитивные отзывы на лагерь «Казачок», но есть подвох

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Юных белгородцев снова вывезли в лагерь, правда, условия там не всем понравились. Поездку организовали от «Движения первых». На море приехали дети ещё 9 июня.
По словам родителей, детей должны были привезти в лагерь «Азовское взморье», а попали они в «Казачок». Вячеслав Гладков подтвердил, что школьники и правда оказались не там, но жалобы на состояние детского лагеря не прокомментировал.
В лагере антисанитария, поломана мебель и нет ремонта, утверждают посетители. На это отреагировали и в министерстве образования Белгородской области.
«Произведена замена постельного белья, фурнитуры на мебели. В связи с тем, что ремонтные работы не были завершены в одном из корпусов, часть детей была временно размещена в соседнем лагере. Прорабатывается вопрос о переселении детей в другое учреждение», — написали в ведомстве.
На странице «ВКонтакте» губернатора начали появляться одинаковые сообщения от людей и сообществ с опровержением жалоб.
«Доброе утро, Вячеслав Владимирович, пишут дети с лагеря „Казачка“ в Азове. Половина требований и жалоб, которые пишут родители, — это просто придуманные комментарии. Лично нашему отряду всё нравится, те проблемы, которые были с водой, с насекомыми или с душем, решили в первое утро по пребыванию в лагере. Вожатые, организаторы и рабочие на базе отдыха делают всё для нашего комфорта. По поводу еды — это вообще бред. Всё вкусное, свежее и тёплое. Приёмы пищи идут строго по расписанию, так же на перекус давали фрукты с печеньем. Интересная программа составлена на каждый день. Лично педколледжу всё нравится, мы точно никуда не уедем!» — написано в сообщениях.
Таких появилось минимум девять штук, обратил внимание автор Telegram-канала «Электромир Максимова».
Журналистка Бел.Ру поговорила с одним из авторов комментариев. Девушка рассказала, что рассылку они устроили из-за того, что некоторые «высасывают проблемы из пальца».
Студенты педколледжа написали вместе текст и опубликовали его в комментариях со своих страниц и групп.
«Мы сидели в это время все в одной комнате, составляли этот текст. Дабы увидели реальный отзыв, отправили все вместе, вот и всё», — написала белгородка журналистке Бел.Ру.