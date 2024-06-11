Ждать ли магнитные бури в середине июня?

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Специалисты обещают, что неделя с 10 июня по 16 июня пройдёт спокойно для метеочувствительных белгородцев. На Солнце наблюдается умеренная активность.
По данным доцента кафедры нефтегазовой геофизики Северо-Кавказского федерального университета Ольги Зеливянской, нет признаков, что на неделе произойдут сильные вспышки на Солнце. Зеливянская рассказала изданию NEWS.ru, что в 2024 году будет пик солнечной активности и геомагнитную погоду предсказать сложнее.
По словам физика Андрея Бутова, такое состояние может говорить о возможном наступлении магнитных бурь в будущем.
«Такие периоды „спокойствия“ магнитосферы периодически фиксируются — ничего сверхъестественного в этом нет. Однако зачастую случается, что штиль предваряет целую череду значимых геомагнитных явлений. Не исключаю, что сейчас мы как раз наблюдаем пресловутое затишье перед бурей».
По прогнозу магнитных бурь Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, белгородцам не стоит ждать магнитных бурь до конца месяца. Бури могут начаться после 6 июля.