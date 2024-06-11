Ждать ли магнитные бури в середине июня?

По данным доцента кафедры нефтегазовой геофизики Северо-Кавказского федерального университета Ольги Зеливянской, нет признаков, что на неделе произойдут сильные вспышки на Солнце. Зеливянская рассказала изданию NEWS.ru, что в 2024 году будет пик солнечной активности и геомагнитную погоду предсказать сложнее.