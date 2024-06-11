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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Ждать ли магнитные бури в середине июня?

Ждать ли магнитные бури в середине июня?

11 июня 2024, 16:03
Фото: Изображение Midjourney
Что говорят эксперты о солнечной активности в ближайшее время? Стоит ли переживать метеочувствительным людям в ближайшую неделю? Разбираемся в материале Бел.Ру.

Специалисты обещают, что неделя с 10 июня по 16 июня пройдёт спокойно для метеочувствительных белгородцев. На Солнце наблюдается умеренная активность.

По данным доцента кафедры нефтегазовой геофизики Северо-Кавказского федерального университета Ольги Зеливянской, нет признаков, что на неделе произойдут сильные вспышки на Солнце. Зеливянская рассказала изданию NEWS.ru, что в 2024 году будет пик солнечной активности и геомагнитную погоду предсказать сложнее.

По словам физика Андрея Бутова, такое состояние может говорить о возможном наступлении магнитных бурь в будущем.

«Такие периоды „спокойствия“ магнитосферы периодически фиксируются — ничего сверхъестественного в этом нет. Однако зачастую случается, что штиль предваряет целую череду значимых геомагнитных явлений. Не исключаю, что сейчас мы как раз наблюдаем пресловутое затишье перед бурей».

По прогнозу магнитных бурь Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, белгородцам не стоит ждать магнитных бурь до конца месяца. Бури могут начаться после 6 июля.

Когда в конце мая россиянам стоит ждать магнитные бури?
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Белгородцы#Наука#Новости Белгорода#Солнце#Белгород#Магнитные бури#Солнечная активность
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