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Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Ученые нашли ответственный за процессы старения ген

Ученые нашли ответственный за процессы старения ген

11 июня 2024, 16:01
Фото: Изображение Midjourney
Ученые из КНР исследовали ДНК плодовых мушек и определили наличие в организме насекомых гена, оказывающего влияние на динамику старения. Далее удалось установить, что подобный ген существует и в организме человека — он получил название DIMT1.

Как сообщает newia.ru, на основе нескольких опытов, которые заключались в искусственном старении человеческих клеток, исследователи установили, что активация этого гена способна замедлить изнашивание клеток.

Прошедшие через модификацию клетки росли таким же образом, как и неизмененные, но после процесса состаривания, спровоцированного с помощью воздействия рентгеновского излучения, было определено, что клетки, подвергшиеся изменениям, старели на 65% менее активно клеток из контрольной группы. А опыты на мышах продемонстрировали, что изменения в клетках помогли обратить вспять старение животных, так как именно эти грызуны прожили на 109% дольше, чем такие же мыши, клетки которых не подвергались изменениям.

Ученые заявляют, что это исследование должно стать предпосылкой для создания инновационных методов генной терапии, которые помогли бы врачам лечить многие заболевания. Они уверяют, что описанное выше научное открытие выступит стимулом для изучения способов активации данного гена у человека.

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