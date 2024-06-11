Ученые нашли ответственный за процессы старения ген

Прошедшие через модификацию клетки росли таким же образом, как и неизмененные, но после процесса состаривания, спровоцированного с помощью воздействия рентгеновского излучения, было определено, что клетки, подвергшиеся изменениям, старели на 65% менее активно клеток из контрольной группы. А опыты на мышах продемонстрировали, что изменения в клетках помогли обратить вспять старение животных, так как именно эти грызуны прожили на 109% дольше, чем такие же мыши, клетки которых не подвергались изменениям.