Сначала — стол, потом — палатка: в Белгороде убрали незаконную торговлю

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Белгородка пожаловалась на работу недобросовестного продавца. Точка незаконной торговли находилась на пересечении улицы Железнякова и дублёра проспекта Богдана Хмельницкого. Со слов обратившейся, ранее на этом месте стоял стол, но спустя время его заменила целая палатка.
Мэр Валентин Демидов рассказал, что сотрудники департамента потребительского рынка разобрались с точкой незаконной торговли. Также градоначальник пообещал усилить контроль на этом месте.
Недавно власти пресекли ещё один случай незаконной торговли. Мужчина продавал немаркированный алкоголь и сигареты в своих магазинах, при этом товар не имел соответствующей лицензии. Предпринимателю выписали штраф в размере 500 тысяч рублей.