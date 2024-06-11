Сначала — стол, потом — палатка: в Белгороде убрали незаконную торговлю

Недавно власти пресекли ещё один случай незаконной торговли. Мужчина продавал немаркированный алкоголь и сигареты в своих магазинах, при этом товар не имел соответствующей лицензии. Предпринимателю выписали штраф в размере 500 тысяч рублей.