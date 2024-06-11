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Published Сегодня, 09:30

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Updated Сегодня, 09:32

В Белгороде разобрались с незаконной торговлей на улице

Сначала — стол, потом — палатка: в Белгороде убрали незаконную торговлю

11 июня 2024, 09:30
Фото: 1MI

В Белгороде разобрались с незаконной торговлей на улице

В ходе прямого эфира мэр Белгорода Валентин Демидов ответил на обращение белгородки о несанкционированной торговле на одном из перекрёстков города.

Белгородка пожаловалась на работу недобросовестного продавца. Точка незаконной торговли находилась на пересечении улицы Железнякова и дублёра проспекта Богдана Хмельницкого. Со слов обратившейся, ранее на этом месте стоял стол, но спустя время его заменила целая палатка.

Мэр Валентин Демидов рассказал, что сотрудники департамента потребительского рынка разобрались с точкой незаконной торговли. Также градоначальник пообещал усилить контроль на этом месте.

Недавно власти пресекли ещё один случай незаконной торговли. Мужчина продавал немаркированный алкоголь и сигареты в своих магазинах, при этом товар не имел соответствующей лицензии. Предпринимателю выписали штраф в размере 500 тысяч рублей.

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#Евгения Литовченко#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Палатка#Незаконная торговля#Валентин Демидов
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