Сафонов не мог уехать в ПСЖ из-за долгов по алиментам?

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Матвея Сафонова ограничили в возможности покинуть Россию из-за задолженности по алиментам.
По информации Telegram-канала Baza, запрет на выезд был введён 6 июня. В феврале суд решил, что Сафонов должен платить четверть своих доходов бывшей жене Анастасии на содержание дочери Майи. Однако футболист не выполняет это решение.
Сафонов сейчас находится в Минске вместе со сборной России, куда он приехал до введения запрета. Неизвестно, сможет ли он отправиться во Францию или придётся решать свои долговые проблемы здесь.
Футболист также обвинил свою бывшую супругу в краже денег с его карточки. Они расстались в неприязненной обстановке, и теперь Сафонов должен около 60 миллионов рублей по алиментам. Он отказался комментировать слухи о проблемах с долгами, но французский клуб и тренер сборной России не видят в этом большой проблемы и считают, что переход все равно состоится.
11 июня поступили сообщения, что Сафонов заплатил долг по алиментам в размере 60 млн рублей и контракт будет подписан.