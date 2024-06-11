Сафонов не мог уехать в ПСЖ из-за долгов по алиментам?

Футболист также обвинил свою бывшую супругу в краже денег с его карточки. Они расстались в неприязненной обстановке, и теперь Сафонов должен около 60 миллионов рублей по алиментам. Он отказался комментировать слухи о проблемах с долгами, но французский клуб и тренер сборной России не видят в этом большой проблемы и считают, что переход все равно состоится.