Москве обещают залповый «мегаливень»: донесут ли его тучи до Белгородской области?

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В Москве выпало 20% месячной нормы осадков за ночь. 12 июня синоптики обещают, что в столице страны выпадет до половины месячной нормы осадков — до 40 миллиметров. Специалисты называют такой дождь «залповым мегаливнем».
У некоторых белгородцев есть примета: что в Москве с погодой — то в Белгородской области через пару дней. Что ждёт регион на это неделе? Сразу скажем, что столичных катаклизмов синоптики не прогнозируют. Но сильный дождь тучи, скорее всего, «донесут».
11 июня, во вторник обещают небольшой дождь до конца дня. Температура днём достигнет +32°С, а ночью опустится до +20°С.
А вот в среду, 12 июня, белгородцев ждёт дождь с грозами. По данным Гидрометцентра России, выпадет почти 9 миллиметров осадков. Температура воздуха прогреется до +29°С. Ночью выпадет почти 2 миллиметра осадков, а температура опустится до +17°С.
Ни в четверг, 13 июня, ни в пятницу, 14 июня, осадков не ожидается. Столбики термометров покажут от +26°С до +28°С и +16°С ночью.