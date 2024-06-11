Москве обещают залповый «мегаливень»: донесут ли его тучи до Белгородской области?

У некоторых белгородцев есть примета: что в Москве с погодой — то в Белгородской области через пару дней. Что ждёт регион на это неделе? Сразу скажем, что столичных катаклизмов синоптики не прогнозируют. Но сильный дождь тучи, скорее всего, «донесут».