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Published Сегодня, 06:15

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Updated Сегодня, 06:17

Выплаты

Между белгородскими предприятиями разделят 500 млн. Кто может получить деньги?

11 июня 2024, 06:15
Фото: 1MI
Выплаты

Пострадавшим от обстрелов белгородским предприятиям выделили 500 млн

Деньги направили в регион в начале мая. Получить их могут предприятия из девяти приграничных районов. Кто может претендовать на выплату, напомнил губернатор Вячеслав Гладков.

Правительство РФ направило Белгородской области в начале мая 500 млн рублей. Деньги разделят между пострадавшими от атак ВСУ предприятиями, работающими в девяти приграничных муниципалитетах.

Речь идёт о тех организациях, которые в минувшем году просили об отсрочке по уплате налогов и страховых платежей, получили её, но теперь не могут из-за обстрелов погасить отсроченные платежи.

Заявки на выплаты в регионе начнут собирать с завтрашнего дня, 12 июня. Подробности рекомендуют узнавать у главы регионального министерства экономразвития — Дмитрия Гладского.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Экономика#Новости Белгорода#Выплаты#Белгород#Обстрелы
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