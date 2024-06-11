Между белгородскими предприятиями разделят 500 млн. Кто может получить деньги?

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Правительство РФ направило Белгородской области в начале мая 500 млн рублей. Деньги разделят между пострадавшими от атак ВСУ предприятиями, работающими в девяти приграничных муниципалитетах.
Речь идёт о тех организациях, которые в минувшем году просили об отсрочке по уплате налогов и страховых платежей, получили её, но теперь не могут из-за обстрелов погасить отсроченные платежи.
Заявки на выплаты в регионе начнут собирать с завтрашнего дня, 12 июня. Подробности рекомендуют узнавать у главы регионального министерства экономразвития — Дмитрия Гладского.