Комплекс по компостированию ТКО построили в Краснотурьинске Свердловской области

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Об этом рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он отметил, что предприятие будет заниматься компостированием органических отходов, прошедших сортировку на мусоросортировочном объекте, который был запущен в эксплуатацию в 2023 году. По словам Дениса Буцаева, на новом объекте планируется применять технологию закрытого тоннельного компостирования органической фракции отходов путем их размещения в герметичные емкости для естественного разложения отходов. Эти емкости будут оборудованы системами вентиляции, орошения и очистки воздуха, пишет tagilcity.ru.
Полученный компостный грунт будет использоваться на полигонах захоронения ТКО в качестве промежуточных слоев изоляции и для их рекультивации.
Компания «Рифей», региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Свердловской области, занималась строительством объекта по компостированию органических отходов в Краснотурьинске. Об этом сообщил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов. Строительство финансировалось за счет собственных средств регионального оператора. Для реализации проекта использовалось оборудование преимущественно российского производства. Стоимость работ и оборудования для создания нового комплекса превышает 620 миллионов рублей.
Отметим, что на мусоросортировочный объект будут поступать отходы из Краснотурьинска. В дальнейшем планируется расширить географию поступления отходов. Их будут привозить из таких регионов, как Новая Ляля, Карпинск, Североуральск, Верхотурье, Гари, Ивдель, Серов и Пелым.