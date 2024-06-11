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Комплекс по компостированию ТКО построили в Краснотурьинске Свердловской области

Комплекс по компостированию ТКО построили в Краснотурьинске Свердловской области

11 июня 2024, 13:15
Фото: Изображение Midjourney
Работы по созданию комплекса по компостированию органических отходов в городском округе Краснотурьинск Свердловской области завершены. Новый объект может перерабатывать до пятидесяти тысяч тонн отходов ежегодно.

Об этом рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он отметил, что предприятие будет заниматься компостированием органических отходов, прошедших сортировку на мусоросортировочном объекте, который был запущен в эксплуатацию в 2023 году. По словам Дениса Буцаева, на новом объекте планируется применять технологию закрытого тоннельного компостирования органической фракции отходов путем их размещения в герметичные емкости для естественного разложения отходов. Эти емкости будут оборудованы системами вентиляции, орошения и очистки воздуха, пишет tagilcity.ru.

Полученный компостный грунт будет использоваться на полигонах захоронения ТКО в качестве промежуточных слоев изоляции и для их рекультивации.

Компания «Рифей», региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Свердловской области, занималась строительством объекта по компостированию органических отходов в Краснотурьинске. Об этом сообщил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов. Строительство финансировалось за счет собственных средств регионального оператора. Для реализации проекта использовалось оборудование преимущественно российского производства. Стоимость работ и оборудования для создания нового комплекса превышает 620 миллионов рублей.

Отметим, что на мусоросортировочный объект будут поступать отходы из Краснотурьинска. В дальнейшем планируется расширить географию поступления отходов. Их будут привозить из таких регионов, как Новая Ляля, Карпинск, Североуральск, Верхотурье, Гари, Ивдель, Серов и Пелым.

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