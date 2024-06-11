Комплекс по компостированию ТКО построили в Краснотурьинске Свердловской области

Об этом рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он отметил, что предприятие будет заниматься компостированием органических отходов, прошедших сортировку на мусоросортировочном объекте, который был запущен в эксплуатацию в 2023 году. По словам Дениса Буцаева, на новом объекте планируется применять технологию закрытого тоннельного компостирования органической фракции отходов путем их размещения в герметичные емкости для естественного разложения отходов. Эти емкости будут оборудованы системами вентиляции, орошения и очистки воздуха, пишет tagilcity.ru.