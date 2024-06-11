Гомосексуальность или выражение? Почему мальчики одеваются как девочки, и наоборот

А мальчики в это время пытаются справиться с гормональными изменениями и стеснением, взрослея чуть медленнее девочек. Пытаются выстроить новую модель общения с противоположным полом, потому что как раньше уже не получается. И тоже ищут самовыражения через одежду: более чувствительные и уязвимые мальчики как раз будут иметь склонность к более женственным вещам — обтягивающим футболкам, узким джинсам, украшениям различного рода, яркой расцветке и т. д.