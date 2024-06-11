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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Белгородский психолог рассказала о гендерной идентичности подростков

Гомосексуальность или выражение? Почему мальчики одеваются как девочки, и наоборот

11 июня 2024, 12:25
Фото: Изображение Midjourney

Белгородский психолог рассказала о гендерной идентичности подростков

Девочки — в брюках и пиджаках, а мальчики — в платьях и с маникюром — мир изменился? Раньше всё было строго. Костюмы и рубашки — привилегия молодых людей, а изящество и нежные кофты — отличие подрастающих девушек. Что заставляет современную молодёжь одеваться по примеру противоположного пола?

На вопросы журналистов Бел.Ру ответила психолог Анастасия Афанасенко.

По словам эксперта, подростковый возраст — время поиска себя, экспериментов, проб и ошибок. А ещё это время самоопределения и завоевания признания в обществе, время сепарации. Для подростков очень важно, чтобы их принимало и уважало их окружение. Не родители и родственники, а сверстники. Именно поэтому для ребят так значима мода и тренды.

Они собирают свои образы, чтобы выразить себя, обозначить: «Я — есть. И я такой». Зачастую — это вызов предыдущему этапу взросления, отказ от прежних правил, протест через внешний вид и поведение: раньше ребёнка одевали родители, так, как считали правильным и приличным. А теперь он перешёл в свой следующий возраст и как бы говорит: «Теперь я сам. Принимайте меня таким».
Анастасия Афанасенко

Психолог отметила, что так подростки отворачиваются от всего «устаревшего» и от родительской опеки («Надень шапку!», «Погладь вещи!», «Что ты как оборванец!», «Оденься прилично!») и берут пример с инфлюенсеров, блогеров, актёров. Смотрят ролики на ютубе, в TikTok и других социальных сетях.

Выдержать стиль и собрать актуальный образ получается не с первого раза и не у всех. Иногда наряд подростка на прогулку с друзьями похож на строчку из песни: «Я надену всё лучшее сразу». Или в качестве протеста появятся вещи в стиле гранж — рваные джинсы, свитера, стёртая обувь, выцветшие футболки, полный отказ от классической одежды и школьной формы.
Анастасия Афанасенко

Поэтому, продолжила специалист, старшему поколению может показаться, что ребёнок выглядит как-то неуместно и нелепо.

Но его стоит ободрить и поддержать, ведь подросток старался и вложил много усилий. Бережно и уважительно направьте его на пути взросления и самовыражения. Купите, например, похожие толстовки, поинтересуйтесь, каких блогеров он смотрит, с кем дружит и на кого хочет быть похожим.
Анастасия Афанасенко

Почему оверсайз и унисекс?

По словам психолога, большинство подростков, с которыми она пообщалась на эту тему, ответили: «Просто это удобно», «Мне в этом комфортно». Что может скрываться за этим?

Уязвимость и желание окружить себя некой защитой, комфортом, личным пространством в уютном худи и безразмерных джинсах. Ведь подростковый возраст — это ещё и время физиологических изменений: меняется тело, самочувствие, гормональный фон, черты лица, состояние кожи и волос, даже запах. Подросток пытается принять нового себя и новые ощущения, перепады настроения — это большой стресс.
Анастасия Афанасенко

Как отметила специалист, многим подросткам кажется, что на них все смотрят, придирчиво разглядывают и оценивают.

Вполне естественно в такой ситуации надеть объёмную толстовку, натянуть капюшон, втянуть голову в плечи, идти сгорбившись. Спрятать руки в карманы, вещи в рюкзак, надеть наушники, чтобы казаться менее заметным.
Анастасия Афанасенко

Так появляются в гардеробе вещи-унисекс, серые, чёрные, тёмные, однотонные, ближе к спортивному или расслабленному стилю.

При чём здесь сексуальность?

По мнению эксперта, физиологические и психологические изменения ставят ребром перед взрослеющим человеком вопрос о гендере и гендерных различиях. Возможны следующие сценарии: подросток либо отрицает и максимально старается спрятать происходящие изменения за оверсайзом и «бесполыми» вещами: девочки одеваются как мальчики, стригутся коротко или забирают волосы, в мужских компаниях они «свой парень».

Также проявляется увлечение нарочито детскими вещами, игрушками и атрибутикой.

Косплееры, увлечение анимэ-культурой, каваи. Желание продлить детство — невинный беззаботный период, доиграть и дополучить дозу умиления от окружающих. Так гардероб подростков наполняют кигуруми, плюшевые шапки, ободки с ушками, бантики, платья и одежда наивного фасона. Компьютерные игры, манга и характерное инфантильное поведение. Не готовые взрослеть дети могут выглядеть странно для окружающих взрослых. Либо принятие принимает гипертрофированную форму радикальной сексуальности, и мы встречаем не по годам развитых и одетых девочек, которые в 14 выглядят на 20.
Анастасия Афанасенко

При этом эксперт добавила, что психологически девочки могут быть совершенно не готовы к изменениям, но они просто не знают, как выразить женственность органично. В этом случае необходимо объяснять, что женственность не равна эротизму.

А мальчики в это время пытаются справиться с гормональными изменениями и стеснением, взрослея чуть медленнее девочек. Пытаются выстроить новую модель общения с противоположным полом, потому что как раньше уже не получается. И тоже ищут самовыражения через одежду: более чувствительные и уязвимые мальчики как раз будут иметь склонность к более женственным вещам — обтягивающим футболкам, узким джинсам, украшениям различного рода, яркой расцветке и т. д.

Вовсе не значит, что у ребёнка таким образом проявляется гомосексуальность или имеются проблемы с гендерным самоопределением. Это, чаще всего, период напряжённой работы над собой и осознания себя в новом возрасте.
Анастасия Афанасенко

Есть и «золотая середина» — подростки, которые в высокой степени социализированы, самореализуются в учёбе, спорте, творчестве, имеют хобби и увлечения. При поддержке семьи и друзей они легче проходят пубертатный период.

Когда пора действовать?

При этом есть и тревожные звоночки, на которые родителями следуют обратить внимание:

  • Помимо элементов гардероба противоположного пола, появляются изменения в поведении: речь, манеры, поведение в обществе приобретает черты, характерные для другого пола, и сохраняется в течение полутора лет и более.
  • Ребёнок не следит за личной гигиеной, чистотой и опрятностью одежды, прячет её, не даёт стирать. Наблюдается отстранённость, скрытность, однообразность реакций, заторможенность, отрешённость в сочетании с «запущенным» внешним видом.
  • Одежда подростка пропадает или появляются чужие вещи, слишком дорогие вещи не по доходу семьи.
  • Ребёнку навязывают или диктуют определённый однообразный стиль одежды (например, только спортивная), поведение становится асоциальным, агрессивным. Ребёнок упоминает какие-либо сообщества, принадлежность к субкультуре или общается с подозрительными людьми (в том числе и в интернете).
  • Подросток выходит из дома в одной одежде, а возвращается в другой, тайно выносит с собой в рюкзаке второй комплект одежды, переодеваясь по дороге.
  • Не по возрасту яркий макияж, вызывающая одежда, поздние возвращения домой с прогулок, провокационное поведение и внешний вид. Особенно в отношении девочек — это может быть опасно для жизни и здоровья.
  • Эксперименты с внешним видом заходят слишком далеко и возникает риск вреда здоровью: увлечение пирсингом, татуировками, шрамированием, различными телесными модификациями, радикальные попытки похудеть, булимия. Одежда не по погоде с риском переохлаждения или перегрева и т. п.

Что можно порекомендовать? Советы психолога

  1. Договоритесь с подростком о том, что приемлемо в гардеробе, а что бесспорно под запретом. Например, рваные джинсы — можно, чулки в сетку или пирсинг пупка — исключены.
  2. Воздержитесь от оценки внешности ребёнка, даже если вам не нравится его выбор стрижки или одежды. Здоровую самооценку сформирует ваша похвала его поступков, достижений, индивидуальности.
  3. Самое главное — помнить, что переходный возраст потому так и называется, что после него наступит следующий период и ребёнок перейдёт из детства в юность. Его стиль вновь изменится, а самооценка и уверенность в себе — останутся. Поэтому в этот период странных нарядов и протестов ему просто необходима поддержка и принятие.
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