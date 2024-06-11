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Аптечки первой помощи ещё ни разу не обновляли в Белгороде

Аптечки первой помощи ещё ни разу не обновляли в Белгороде

11 июня 2024, 08:54
Фото: bel.ru
В начале 2024 года по Белгороду распределили 300 аптечек первой помощи. Как Бел.Ру сообщили в мэрии, за полгода их состав ни разу не обновили.

В горадминистрации уточнили, что на данный момент в управление ГОЧС Белгорода запросы на укомплектование имеющихся возле укрытий аптечек не поступали. Обновление их состава также не проводилось, так как ещё не истёк срок годности медикаментов внутри.

Всего по Белгороду распределили 300 аптечек первой помощи. Все они находятся в хозяйственных объектах, а воспользоваться ими может любой желающий.

Напомним, что в состав аптечек входят жгуты, кровоостанавливающие турникеты и перевязочные материалы. Ранее сообщалось, что власти планируют разместить 500 наборов.

Бел.Ру самостоятельно проверяло зимой доступность средств первой помощи — подробности в нашем видео.

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#Артем Черненко#Медикаменты#Эксклюзив#Мэрия#Гочс#Белгород#Срок годности#Аптечки первой помощи#Жгуты
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