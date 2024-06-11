Аптечки первой помощи ещё ни разу не обновляли в Белгороде

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
В горадминистрации уточнили, что на данный момент в управление ГОЧС Белгорода запросы на укомплектование имеющихся возле укрытий аптечек не поступали. Обновление их состава также не проводилось, так как ещё не истёк срок годности медикаментов внутри.
Всего по Белгороду распределили 300 аптечек первой помощи. Все они находятся в хозяйственных объектах, а воспользоваться ими может любой желающий.
Напомним, что в состав аптечек входят жгуты, кровоостанавливающие турникеты и перевязочные материалы. Ранее сообщалось, что власти планируют разместить 500 наборов.
Бел.Ру самостоятельно проверяло зимой доступность средств первой помощи — подробности в нашем видео.