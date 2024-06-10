В Старом Осколе задержали курьера-иностранца, который обманывал пенсионеров на деньги

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
В полицию обратилась 84-летняя жительница Старого Оскола. Пенсионерка сообщила, что стала жертвой обмана и потеряла 300 тысяч рублей. Чтобы заполучить деньги, мошенники позвонили пожилой женщине и представились её дочерью, которая якобы стала виновницей ДТП. Доверчивая белгородка передала деньги курьеру.
Мужчину нашли по горячим следам. Им оказался 40-летний иностранец, который приехал в Белгородскую область из Подмосковья. Подозреваемый хотел подзаработать, поэтому устроился курьером к телефонным мошенникам. За каждую передачу денег мужчина получал 5 тысяч рублей. Оставшуюся сумму курьер переводил на счета злоумышленников.
В ходе расследования выяснилось, что мужчина обманул ещё двух пенсионерок. У одной женщины он забрал 130 тысяч, а у другой — 182 тысячи рублей.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, злоумышленники научились подделывать голоса с помощью искусственного интеллекта. Такой способ мошенничества используется, когда пенсионерам звонят якобы близкие, ставшие виновниками аварии. Больше о новых способах мошенничества можно прочитать в нашем материале.