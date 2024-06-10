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Published Сегодня, 13:18

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Updated Сегодня, 13:21

В Старом Осколе задержали курьера-иностранца, который обманывал пенсионеров на деньги

В Старом Осколе задержали курьера-иностранца, который обманывал пенсионеров на деньги

10 июня 2024, 13:18
Фото: УМВД России по Белгородской области
40-летний житель ближнего зарубежья «подрабатывал» курьером у телефонных мошенников. От рук иностранца и его подельников пострадали три человека. Злоумышленники звонили пожилым белгородцам, представлялись их родственниками и просили деньги. Подробности сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 84-летняя жительница Старого Оскола. Пенсионерка сообщила, что стала жертвой обмана и потеряла 300 тысяч рублей. Чтобы заполучить деньги, мошенники позвонили пожилой женщине и представились её дочерью, которая якобы стала виновницей ДТП. Доверчивая белгородка передала деньги курьеру.

Мужчину нашли по горячим следам. Им оказался 40-летний иностранец, который приехал в Белгородскую область из Подмосковья. Подозреваемый хотел подзаработать, поэтому устроился курьером к телефонным мошенникам. За каждую передачу денег мужчина получал 5 тысяч рублей. Оставшуюся сумму курьер переводил на счета злоумышленников.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина обманул ещё двух пенсионерок. У одной женщины он забрал 130 тысяч, а у другой — 182 тысячи рублей.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, злоумышленники научились подделывать голоса с помощью искусственного интеллекта. Такой способ мошенничества используется, когда пенсионерам звонят якобы близкие, ставшие виновниками аварии. Больше о новых способах мошенничества можно прочитать в нашем материале.

Видео: УМВД России по Белгородской области
Подделка голоса и ложные вакансии: какие новые способы обмана придумали аферисты?
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