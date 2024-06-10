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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

В регионе могут не выполнить план по трудоустройству подростков из-за их отъезда

В регионе могут не выполнить план по трудоустройству подростков из-за их отъезда

10 июня 2024, 09:06
Фото: Изображение Midjourney
Об этом сообщила министр соцзащиты Белгородской области Елена Батанова. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что планы корректировать не будут.
Сюжет
Отдых

Как отметила Батанова, летом планируется выезд детей за пределы Белгородской области на отдых и оздоровление, особенно из приграничных территорий. Судя по статистическим данным, вероятно, в летний период около 15 тысяч детей не будет на территории области. Поэтому есть угроза невыполнения плана по трудоустройству подростков.

В региональном министерстве соцзащиты предложили план летнего периода откорректировать. Гладков ответил, что корректировать ничего не будут.

Детей достаточно. Какое-то количество детей исходя из обстановки родители вывезли. Правильно сделали. Для тех, кто по каким-то причинам остался, необходимо усилить меры по трудоустройству. В отсутствии родителей непонятно, где ребёнок находится. Дети идут туда, где интереснее с их точки зрения. А с нашей позиции там опаснее. Будем ужесточать контроль за исполнением плана.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Подростки#Отдых#Родители#Лето#Трудоустройство#Оздоровление#Контроль#Белгород#Приграничные территории
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