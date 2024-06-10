В регионе могут не выполнить план по трудоустройству подростков из-за их отъезда

Как отметила Батанова, летом планируется выезд детей за пределы Белгородской области на отдых и оздоровление, особенно из приграничных территорий. Судя по статистическим данным, вероятно, в летний период около 15 тысяч детей не будет на территории области. Поэтому есть угроза невыполнения плана по трудоустройству подростков.