В регионе могут не выполнить план по трудоустройству подростков из-за их отъезда

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Как отметила Батанова, летом планируется выезд детей за пределы Белгородской области на отдых и оздоровление, особенно из приграничных территорий. Судя по статистическим данным, вероятно, в летний период около 15 тысяч детей не будет на территории области. Поэтому есть угроза невыполнения плана по трудоустройству подростков.
В региональном министерстве соцзащиты предложили план летнего периода откорректировать. Гладков ответил, что корректировать ничего не будут.
Детей достаточно. Какое-то количество детей исходя из обстановки родители вывезли. Правильно сделали. Для тех, кто по каким-то причинам остался, необходимо усилить меры по трудоустройству. В отсутствии родителей непонятно, где ребёнок находится. Дети идут туда, где интереснее с их точки зрения. А с нашей позиции там опаснее. Будем ужесточать контроль за исполнением плана.
Вячеслав Гладков