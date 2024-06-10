В Белгороде после обстрелов за неделю выявили 418 повреждений

За прошедший отчётный период с 3 по 9 июня 2024 года появилось 418 новых повреждений. Это не только новые повреждения из-за осколков, но и те, куда вернулись жители после отъезда, смогли зафиксировать и обратиться в специальные службы, объяснил мэр Белгорода.