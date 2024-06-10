В Белгороде после обстрелов за неделю выявили 418 повреждений

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В областной столице продолжаются восстановительные работы после обстрелов. На оперативном совещании правительства региона Валентин Демидов рассказал о ситуации с повреждённым имуществом. За неделю в Белгороде восстановили 739 жилых помещений. Работы ещё не приняты всеми жителями.
За прошедший отчётный период с 3 по 9 июня 2024 года появилось 418 новых повреждений. Это не только новые повреждения из-за осколков, но и те, куда вернулись жители после отъезда, смогли зафиксировать и обратиться в специальные службы, объяснил мэр Белгорода.
41 окно не смогли восстановить из-за отсутствия владельцев квартир. 10 июня эти работы планируют выполнить.
В городе остаются поврежденными 2025 оконных конструкций. Чуть более 1300 из них остались с прошлой недели. Все работы по восстановлению обещают закончить до 2 июля 2024 года.
2654 балкона остаётся в работе. Их сделают до 7 июля в несколько этапов. За неделю кровлю восстановили в семи домах. Прирост по подобным разрушениям за неделю: 25 в индивидуальных домах и два в многоквартирных. До 30 июня 67 крыш должны отремонтировать.