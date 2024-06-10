Утонувший рыбак и трагедия на базе отдыха: купальный сезон открыли с происшествиями

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
В Белгородской области с начала купального сезона зарегистрировали четыре происшествия на воде. Два из них привели к гибели людей.
В Жигайловке Корочанского района погиб рыбак 1950 года рождения. 3 июня он ловил рыбу и в процессе упал в воду. Тело погибшего нашли в двух метрах от берега.
В Красной Яруге на базе отдыха обнаружили тело мужчины. По информации МЧС, 5 июня нетрезвая компания отдыхала на берегу пруда. Вечером отдыхавшие уехали, а уже утром очевидцы нашли утонувшего мужчину 1986 года рождения.
Ещё двоих белгородцев удалось спасти. 6 июня на пляже «Берега» мужчина неудачно нырнул в воду, выбраться на сушу самостоятельно из-за травмы он не смог. Пострадавшему помогли спасатели, его направили в больницу.
Спустя два дня из Северского Донца достали живым мужчину 1973 года рождения. Он не рассчитал силы и начал тонуть, на помощь ему тоже пришли спасатели.