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Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Два человека утонули с начала лета в Белгородской области

Утонувший рыбак и трагедия на базе отдыха: купальный сезон открыли с происшествиями

10 июня 2024, 13:37
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области

Два человека утонули с начала лета в Белгородской области

Трагедии произошли в Корочанском и Краснояружском районах. В то же время удалось спасти двоих мужчин на пляжах в Белгороде. Один из них в больнице, сообщили в пресс-службе областного МЧС.
Сюжет
МЧС

В Белгородской области с начала купального сезона зарегистрировали четыре происшествия на воде. Два из них привели к гибели людей.

В Жигайловке Корочанского района погиб рыбак 1950 года рождения. 3 июня он ловил рыбу и в процессе упал в воду. Тело погибшего нашли в двух метрах от берега.

В Красной Яруге на базе отдыха обнаружили тело мужчины. По информации МЧС, 5 июня нетрезвая компания отдыхала на берегу пруда. Вечером отдыхавшие уехали, а уже утром очевидцы нашли утонувшего мужчину 1986 года рождения.

Ещё двоих белгородцев удалось спасти. 6 июня на пляже «Берега» мужчина неудачно нырнул в воду, выбраться на сушу самостоятельно из-за травмы он не смог. Пострадавшему помогли спасатели, его направили в больницу.

Спустя два дня из Северского Донца достали живым мужчину 1973 года рождения. Он не рассчитал силы и начал тонуть, на помощь ему тоже пришли спасатели.

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