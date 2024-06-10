Уходит льготная, приходит семейная: кому будут доступны кредиты на жильё

На место льготной через три недели придёт старая новая программа — «Семейная ипотека». Она существует с 1 января 2018 года и изначально предлагалась семьям, в которых после 1 января родился второй и последующий ребёнок. Но с 1 июля 2021 года программа была расширена на все семьи, в которых после 1 января 2018 года появился хотя бы один ребёнок.