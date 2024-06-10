Уходит льготная, приходит семейная: кому будут доступны кредиты на жильё

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Программа льготной ипотеки, которой могли воспользоваться все желающие без дополнительных условий, закончится 1 июля 2024 года. По оценкам экспертов, оставшихся у банков лимитов хватит примерно на 55 тыс. ипотечных займов.
Программу льготной ипотеки запустили в апреле 2020 года в ответ на коронавирусный кризис и заморозку экономики из-за локдауна. Потом её решили не закрывать, чтобы не создавать шок на перегретом рынке недвижимости. За это время ставка по ипотеке повысилась с 6,5% до 8%, первоначальный взнос — с 15% до 30%.
На место льготной через три недели придёт старая новая программа — «Семейная ипотека». Она существует с 1 января 2018 года и изначально предлагалась семьям, в которых после 1 января родился второй и последующий ребёнок. Но с 1 июля 2021 года программа была расширена на все семьи, в которых после 1 января 2018 года появился хотя бы один ребёнок.
Теперь «Семейная ипотека» будет еще больше расширена. Устранён казус с датой рождения детей. «Семейная ипотека» с 1 июля 2024 года будет доступна всем семьям с детьми младше шести лет. То есть дети, родившиеся в 2024 году, теперь также могут воспользоваться этой программой.
В малых городах и регионах с недостаточным жилищным строительством «Семейная ипотека» будет доступна семьям с двумя и более детьми, где хотя бы один ребёнок не достиг 18-летия.
Семьи с несколькими детьми, где хотя бы один ребёнок не достиг совершеннолетия, получат право на «Семейную ипотеку» во всех регионах страны при условии, что начнут строительство собственного дома. Это особенно важно, так как цены на квартиры в городах стали фантастически высокими, и многие люди предпочитают строить свой дом, потому что это дешевле.
По данным аналитиков платформы TYMY, в мае было зафиксировано рекордное количество ипотечных займов, выданных на строительство частных домов: 20% от всех ипотечных займов. Если рассматривать только новостройки, то доля частных домов составила 66% в первом квартале 2024 года. На один построенный квадратный метр квартир приходится 2 метра в частных домах.