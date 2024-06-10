Сообщается о ещё двух пострадавших при атаке ВСУ Белгородской области

В Грайворонском городском округе двое мужчин самостоятельно обратились в районную больницу с черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга и контузией. Один из них получил ранение сегодня в поле между посёлками Чапаевский и Горьковский в результате нападения БПЛА. В момент нападения он находился не в кабине КамАЗа, но позже почувствовал ухудшение своего состояния и обратился за медицинской помощью.