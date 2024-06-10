Сообщается о ещё двух пострадавших при атаке ВСУ Белгородской области

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
В Грайворонском городском округе двое мужчин самостоятельно обратились в районную больницу с черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга и контузией. Один из них получил ранение сегодня в поле между посёлками Чапаевский и Горьковский в результате нападения БПЛА. В момент нападения он находился не в кабине КамАЗа, но позже почувствовал ухудшение своего состояния и обратился за медицинской помощью.
Второй пострадавший получил ранение вчера в селе Безымено, но обратился в медицинское учреждение только сегодня после появления неприятных симптомов. После оказания медицинской помощи ему разрешили отправиться домой на амбулаторное лечение.
Сегодня вечером ВСУ атаковали несколько населённых пунктов на границе. В Грайворонском горокруге БПЛА врезался в кабину КАМАЗа, который стоял на окраине поля. Впоследствии в том же месте была совершена ещё одна атака, в результате чего стекло одного из тракторов оказалось выбито.
В Безымено произошла взрывная детонация дрона — в частном доме повредило окна, фасад получил повреждения, а также пострадали хозяйственные постройки.