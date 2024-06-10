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Published Сегодня, 18:11

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Пострадавшие

Сообщается о ещё двух пострадавших при атаке ВСУ Белгородской области

10 июня 2024, 18:11
Фото: 1MI
Пострадавшие
В результате атаки ВСУ в Белгородской области ещё двое мужчин пополнили список пострадавших сегодня. Они получили черепно-мозговые травмы, сотрясения мозга и контузии, один из них был ранен в поле между посёлками Чапаевский и Горьковский, а второй — в селе Безымено. Оба обратились за медпомощью.

В Грайворонском городском округе двое мужчин самостоятельно обратились в районную больницу с черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга и контузией. Один из них получил ранение сегодня в поле между посёлками Чапаевский и Горьковский в результате нападения БПЛА. В момент нападения он находился не в кабине КамАЗа, но позже почувствовал ухудшение своего состояния и обратился за медицинской помощью.

Второй пострадавший получил ранение вчера в селе Безымено, но обратился в медицинское учреждение только сегодня после появления неприятных симптомов. После оказания медицинской помощи ему разрешили отправиться домой на амбулаторное лечение.

Сегодня вечером ВСУ атаковали несколько населённых пунктов на границе. В Грайворонском горокруге БПЛА врезался в кабину КАМАЗа, который стоял на окраине поля. Впоследствии в том же месте была совершена ещё одна атака, в результате чего стекло одного из тракторов оказалось выбито.

В Безымено произошла взрывная детонация дрона — в частном доме повредило окна, фасад получил повреждения, а также пострадали хозяйственные постройки.

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