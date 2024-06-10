Потрудиться придётся немного: началась короткая рабочая неделя

Наступила короткая рабочая неделя в честь Дня России

В среду, 12 июня, страна отметит День России, это будет выходной. В предпраздничный день рабочее время сокращается на один час. Вместе с тем белгородцев летом ожидает ещё один праздничный выходной, но уже в июле.