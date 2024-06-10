Потрудиться придётся немного: началась короткая рабочая неделя

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В России наступила короткая рабочая неделя. Связано это с государственным праздником, который страна отметит в среду, 12 июня. Речь идёт о праздновании Дня России.
В предпраздничный день, 11 июня, рабочее время сокращается на один час.
История праздника восходит ко времени, когда в 1990 году приняли Декларацию о государственном суверенитете России. Праздник же был учреждён в 1992 году.
Добавим, что белгородцев в июле ждёт ещё один праздничный выходной. Это День Прохоровского поля, который отмечается 12 июля. Региональный праздник белгородцы отметят в пятницу. Ранее в Госинспекции труда заявили, что предпраздничный рабочий день в этом случае тоже должен быть сокращённым.
Следующий праздник ожидает россиян 4 ноября — День народного единства, который в этом году выпадает на понедельник.