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Потрудиться придётся немного: началась короткая рабочая неделя

10 июня 2024, 06:06
Фото: 1MI
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Наступила короткая рабочая неделя в честь Дня России

В среду, 12 июня, страна отметит День России, это будет выходной. В предпраздничный день рабочее время сокращается на один час. Вместе с тем белгородцев летом ожидает ещё один праздничный выходной, но уже в июле.

В России наступила короткая рабочая неделя. Связано это с государственным праздником, который страна отметит в среду, 12 июня. Речь идёт о праздновании Дня России.

В предпраздничный день, 11 июня, рабочее время сокращается на один час.

История праздника восходит ко времени, когда в 1990 году приняли Декларацию о государственном суверенитете России. Праздник же был учреждён в 1992 году.

Добавим, что белгородцев в июле ждёт ещё один праздничный выходной. Это День Прохоровского поля, который отмечается 12 июля. Региональный праздник белгородцы отметят в пятницу. Ранее в Госинспекции труда заявили, что предпраздничный рабочий день в этом случае тоже должен быть сокращённым.

Следующий праздник ожидает россиян 4 ноября — День народного единства, который в этом году выпадает на понедельник.

11 июля для белгородцев — сокращённый рабочий день? Отвечает Госинспекция труда
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#День россии#Выходной#12 июня#Белгород#Короткая рабочая неделя
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