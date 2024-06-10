Подъезды, укрытия, мешки с песком: в Белгородской области усиливают меры безопасности

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
На сегодняшнем оперсовещании правительства Белгородской области рассказали о дополнительных мерах безопасности по защите населения. По этой теме отчитался Евгений Воробьёв, начальник управления региональной безопасности Белгородской области. Как он сообщил, на данный момент внедряются новые подходы к осуществлению защиты граждан.
Основные усилия, как заявил начальник управления, направлены на выполнение задач, связанных с системой оповещения населения, укрытиями и обучением населения действиям при возникновении ЧС.
Согласно отчёту, уже проведены мероприятия по введению в готовность более 6200 временных укрытий вместимостью более 500 тысяч человек, а также оборудование их всем необходимым. В первую очередь — это подвальные помещения в МКД, больницах, школах и хозсубъектах.
В местах массового пребывания людей установлено 1546 защитных конструкций. Из них 641 — модульные, 373 — из блоков, 532 — из мешков с песком.
После открытия летнего сезона на пляжах Белгородской области появилось 83 укрытия, в парках отдыха — 22 укрытия.
На территориях семи муниципальных образований определены места для установки дополнительных 256 защитных модульных конструкций. 20 - в Белгороде, семь — в Шебекинском городском округе и три — в других районах. При установке учитывались пожелания местных жителей после обработки более 150 обращений. Обеспечение дополнительными укрытиями запланировано в два этапа, т. е. первыми на очереди стоят те муниципальные образования, где оперативная обстановка наиболее сложная.
Продолжается монтаж контроллеров для разблокировки подъездных дверей при объявлении сигнала ракетной опасности. В Белгороде таких устройств успели установить уже 4,1 тысячи, ещё 900 — в работе. Для контроля разработана интерактивная карта, по которой можно определить места, где установлены или готовятся к установке защитные сооружения, размыкатели и т. д.
Дополнительно по Белгородской области, как рассказали на оперсовещании, проводятся учения по гражданской обороне для органов управления всех уровней и населения региона. В текущем году организовано больше 400 мероприятий, которые проводятся два раза в неделю. Отрабатываются действия при получении сигнала возникновения угрозы и навыков по оказанию первой помощи пострадавшим.
На завершающем этапе работы находится усовершенствование системы оповещения населения. После их завершения, уверяет Евгений Воробьёв, охват населения ими составит 98,5%. Также в Старом Осколе и Губкине проводится оклеивание окон школ и больниц бронеплёнкой. Запланировано в работу — более 200 тысяч м². На оперсовещании уточнили, что оклейку необходимо завершить до 1 сентября.
Вячеслав Гладков заявил, что для выполнения работ необходимо обучить всех желающих, а не нанимать людей, во избежание лишних затрат. Это в первую очередь относится к сотрудникам школ и к родителям. Однако, как он уточнил, «заставлять никого не должны», т. к. это должно быть по собственному желанию и инициативе.
Также на оперсовещании сообщили, что в регионе успешно завершилась установка систем оповещения. Общее количество установленных устройств составило 1,5 тысячи. На эти цели Белгородской области правительство РФ выделило 250 млн рублей. За эту сумму удалось приобрести 456 устройств.
Укрытия в Белгороде уже давно успешно слились с городским пейзажем. Однако для некоторых настолько, что и «не замечают», как начинают их разрисовывать. Ранее читатели Бел.Ру неоднократно писали о том, что замечали несогласованные с администрацией граффити на модульных укрытиях на остановках. Позже стало известно, что изображения на 13 модулях оставлял парень 20 лет. На его имя составили 12 административных протоколов, а материалы направили в административную комиссию для дальнейшего рассмотрения.