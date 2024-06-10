Подъезды, укрытия, мешки с песком: в Белгородской области усиливают меры безопасности

Укрытия в Белгороде уже давно успешно слились с городским пейзажем. Однако для некоторых настолько, что и «не замечают», как начинают их разрисовывать. Ранее читатели Бел.Ру неоднократно писали о том, что замечали несогласованные с администрацией граффити на модульных укрытиях на остановках. Позже стало известно, что изображения на 13 модулях оставлял парень 20 лет. На его имя составили 12 административных протоколов, а материалы направили в административную комиссию для дальнейшего рассмотрения.