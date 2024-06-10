Почти 800 белгородцев не получили выплаты за повреждённые обстрелами машины

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
На оперативном совещании правительства Белгородской области мэр Белгорода доложил о выплатах владельцам машин, чьё имущество пострадало из-за обстрелов.
Всего за неделю с 3 по 9 июня 243 собственника автомобилей получили компенсационные выплаты за повреждения.
Ещё по 262 машинам документы подготовлены и ожидают передачи средств. Сегодня, 10 июня, документы по компенсации будут переданы губернатору Вячеславу Гладкову, чтобы закончить процедуру выплат.
В работе остаются 565 автомобилей. Документы для компенсаций по всему повреждённому движимому имуществу белгородцев подготовят до конца июня 2024 года.