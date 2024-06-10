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Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Почти 800 белгородцев не получили выплаты за повреждённые обстрелами машины

Почти 800 белгородцев не получили выплаты за повреждённые обстрелами машины

10 июня 2024, 07:29
Фото: Изображение Midjourney
На оперативном совещании правительства региона Валентин Демидов рассказал о ходе работ по выплатам компенсаций за повреждённые автомобили.

На оперативном совещании правительства Белгородской области мэр Белгорода доложил о выплатах владельцам машин, чьё имущество пострадало из-за обстрелов.

Всего за неделю с 3 по 9 июня 243 собственника автомобилей получили компенсационные выплаты за повреждения.

Ещё по 262 машинам документы подготовлены и ожидают передачи средств. Сегодня, 10 июня, документы по компенсации будут переданы губернатору Вячеславу Гладкову, чтобы закончить процедуру выплат.

В работе остаются 565 автомобилей. Документы для компенсаций по всему повреждённому движимому имуществу белгородцев подготовят до конца июня 2024 года.

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