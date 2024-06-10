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Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

В Белгородском районе хотят реализовать пилотный проект по поливу участков летом

Опасное железо: в Белгородской области ищут решение проблемы летнего полива

10 июня 2024, 07:17
Фото: 1MI

В Белгородском районе хотят реализовать пилотный проект по поливу участков летом

В настоящее время власти рассматривают несколько вариантов, которыми могли бы воспользоваться белгородцы для полива приусадебных участков в летний сезон. О них рассказал заместитель губернатора Сергей Довгалюк.

По словам чиновника, власти проанализировали ситуацию с поливом приусадебных участков в летний сезон. В случае бурения новых скважин и подачи воды как технической во многих муниципалитетах всё равно придётся ставить системы обезжелезивания, иначе на поверхность будет вытекать большое количество железа. Поэтому от скважин власти предложили отказаться.

Также Довгалюк отметил, что во многих микрорайонах строительство второй ветки водозабора практически невозможно ввиду стеснённых условий.

Мы рассмотрели один вариант по забору воды с поверхностных источников (водоёмов) в сезон, а второй — строительство накопительных модульных резервуаров объёмом по 100 кубических метров.
Сергей Довгалюк

Чтобы посмотреть экономику и проанализировать удобство вышеуказанных вариантов, власти предложили реализовать пилотный проект на примере одного из микрорайонов ИЖС в Разумном.

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#Кристина Семенчук#Экономика#Белгородский район#ИЖС#Лето#Разумное#Водозабор#Белгород#Полив#Пилотный проект#Микрорайоны#Водоёмы
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