Опасное железо: в Белгородской области ищут решение проблемы летнего полива

По словам чиновника, власти проанализировали ситуацию с поливом приусадебных участков в летний сезон. В случае бурения новых скважин и подачи воды как технической во многих муниципалитетах всё равно придётся ставить системы обезжелезивания, иначе на поверхность будет вытекать большое количество железа. Поэтому от скважин власти предложили отказаться.