Опасное железо: в Белгородской области ищут решение проблемы летнего полива

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
По словам чиновника, власти проанализировали ситуацию с поливом приусадебных участков в летний сезон. В случае бурения новых скважин и подачи воды как технической во многих муниципалитетах всё равно придётся ставить системы обезжелезивания, иначе на поверхность будет вытекать большое количество железа. Поэтому от скважин власти предложили отказаться.
Также Довгалюк отметил, что во многих микрорайонах строительство второй ветки водозабора практически невозможно ввиду стеснённых условий.
Мы рассмотрели один вариант по забору воды с поверхностных источников (водоёмов) в сезон, а второй — строительство накопительных модульных резервуаров объёмом по 100 кубических метров.
Сергей Довгалюк
Чтобы посмотреть экономику и проанализировать удобство вышеуказанных вариантов, власти предложили реализовать пилотный проект на примере одного из микрорайонов ИЖС в Разумном.