«Никто дарить не собирается». С «Еврологистика» истребуют переданные 12 млн рублей?

Как сообщил заместитель губернатора Сергей Довгалюк, с 1 по 8 июня поступило 1534 обращения на несвоевременный вывоз мусора. Причина — массовая поломка техники у перевозчика «Еврологистик». По решению Вячеслава Гладкова регоператору вывели деньги на вывод техники из ремонта — 12 млн рублей. Их нужно будет вернуть назад.