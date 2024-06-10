«Никто дарить не собирается». С «Еврологистика» истребуют переданные 12 млн рублей?

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Как сообщил заместитель губернатора Сергей Довгалюк, с 1 по 8 июня поступило 1534 обращения на несвоевременный вывоз мусора. Причина — массовая поломка техники у перевозчика «Еврологистик». По решению Вячеслава Гладкова регоператору вывели деньги на вывод техники из ремонта — 12 млн рублей. Их нужно будет вернуть назад.
«Мы не могли позволить, чтобы область заросла мусором. Мы понимаем, какая температура на улице и что наличие большого количества мусора привело бы к проблемам. Что нужно? Нужно собрать все затраты, которые были произведены, и выставить их перевозчику — „Еврологистику“. Никто ресурсы не собирается дарить частной компании», — заявил Гладков.
Таким образом, средства должны быть возмещены после завершения ремонта. Чтобы повторное не случилось в будущем, Гладков потребовал от подчинённых предложений.
«Пока ситуацию удовлетворительной назвать не могу», — подытожил глава региона.
Контроль за ситуацией должен быть ежедневный.