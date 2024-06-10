bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Гладков потребовал взять у «Еврологистика» переданные в помощь 12 млн рублей

«Никто дарить не собирается». С «Еврологистика» истребуют переданные 12 млн рублей?

10 июня 2024, 07:21
Фото: 1MI

Гладков потребовал взять у «Еврологистика» переданные в помощь 12 млн рублей

На оперсовещании с правительством Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что оператору по вывозу мусора «Еврологистику» действительно выделили в помощь 12 млн рублей. Но дарить их никто не собирается.
Сюжет
Мусор

Как сообщил заместитель губернатора Сергей Довгалюк, с 1 по 8 июня поступило 1534 обращения на несвоевременный вывоз мусора. Причина — массовая поломка техники у перевозчика «Еврологистик». По решению Вячеслава Гладкова регоператору вывели деньги на вывод техники из ремонта — 12 млн рублей. Их нужно будет вернуть назад.

«Мы не могли позволить, чтобы область заросла мусором. Мы понимаем, какая температура на улице и что наличие большого количества мусора привело бы к проблемам. Что нужно? Нужно собрать все затраты, которые были произведены, и выставить их перевозчику — „Еврологистику“. Никто ресурсы не собирается дарить частной компании», — заявил Гладков.

Таким образом, средства должны быть возмещены после завершения ремонта. Чтобы повторное не случилось в будущем, Гладков потребовал от подчинённых предложений.

«Пока ситуацию удовлетворительной назвать не могу», — подытожил глава региона.

Контроль за ситуацией должен быть ежедневный.

Сломалась треть машин: из-за чего в этот раз не вывозили мусор в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
«Проблема есть»: Гладков — о многочисленных жалобах белгородцев на невывоз мусораПогрязли в мусоре из-за ВСУ? Жители белгородского приграничья жалуются на невывоз ТКОЧем закончилась история о найденной в мусоре гумпомощи для военных под Белгородом?
#Артем Черненко#Белгородская область#Ремонт#Мусор#Контроль#Белгород#Вячеслав Гладков#Ресурсы#Перевозчик#Бытовой мусор#Еврологистик#Сергей Довгалюк
Подпишитесь
Оператор «России-24» и бойцы самообороны подорвались на мине в белгородском Шебекино
Сегодня, 11:36
Появилось видео с места ЧП, где подорвались на мине белгородцы и оператор «России-24»
Сегодня, 12:57
Ко Дню России общежитие вуза под Белгородом украсили мишкой с флагом Нидерландов
Сегодня, 08:42
Чиновника, которого Гладков выгнал с планёрки, отправили на работу в Старый Оскол
Сегодня, 09:10
Из мэрии Белгорода уволился замглавы по соцполитике и образованию
Сегодня, 11:14
Недоброе утро: три человека пострадали под Белгородом от атаки ВСУ
Сегодня, 06:18
"