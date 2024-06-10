Количество наркозависимых уменьшилось на 8% в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Ежегодно в Белгородской области проводится антинаркотический месячник «Знать, чтобы жить!». На брифинге с журналистами главный врач областного наркологического диспансера Елена Тращенко рассказала об итогах работы за прошедший период года.
В Белгородской области в 2024 году на 8% стало меньше наркозависимых людей, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в регионе признано наркозависимыми 2920 человек. 895 из них — с диагнозом наркомания, а 2025 — злоупотребление. Чаще всего это трудоспособное население, от 25 до 45 лет.
Однако по телефону доверия наркологической службы стали обращаться «в десятки» раз больше, чем ранее. Врач связывает это с тем, что «уровень тревожности у населения возрос» после начала СВО.
Наибольшее распространение в Белгородской области получили наркотики синтетического происхождения.
В летний период в Белгородской области заготавливают и натуральный наркотик, запрещённым растениям благоприятен климат региона. На сегодняшний день из оборота изъяли чуть более 22 килограммов наркотических средств. На брифинге уточнили, что это только наркотики, в статистику не вошли наркосодержащие части растения.
В регионе выявили и пресекли более 680 преступлений в сфере оборота наркотиков. Из них 570 — тяжкие и особо тяжкие преступления, большая часть касается незаконного сбыта наркотических средств.
За текущий год раскрыли и направили в суд 55 дел, которые касаются наркопреступленний, совершённых преступными группами.