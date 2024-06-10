Количество наркозависимых уменьшилось на 8% в Белгородской области

В Белгородской области в 2024 году на 8% стало меньше наркозависимых людей, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в регионе признано наркозависимыми 2920 человек. 895 из них — с диагнозом наркомания, а 2025 — злоупотребление. Чаще всего это трудоспособное население, от 25 до 45 лет.