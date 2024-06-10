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Из-за заморозков пострадали 74 белгородских производителя плодово-ягодных культур

Из-за заморозков пострадали 74 белгородских производителя плодово-ягодных культур

10 июня 2024, 10:04
Фото: 1MI
Подробности сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Антоненко. В целом общая площадь многолетних плодово-ягодных насаждений на территории области составляет 5595 га.

По данным чиновника, на текущую дату в регионе засеяно 287,2 тысячи га яровых, зерновых культур, 558 тысяч га — технических культур и 65,8 га — кормовых. В связи с наступлением заморозков пересеяли культуры на площади 41,7 тысячи га.

Существенного влияния на изменение структуры посевных площадей пересев не окажет, так как основная группа пострадавших культур перераспределится в яровые культуры, что позволит дальше стабильно функционировать предприятиям АПК.
Андрей Антоненко

В целом планируемый объём валового производства зерновых и зерново-бобовых культур в 2024 году ожидается более 3 млн тонн.

Что касается многолетних плодово-ягодных насаждений, их общая площадь на территории области составляет 5595 га, в том числе яблоня (4426 га). В результате заморозков пострадало 74 сельхозтоваропроизводителя, которые занимаются выращиванием плодово-ягодных культур.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Производители#Зерновые культуры#Заморозки#Белгород#Сельхозтоваропроизводители#Министр сельского хозяйства#Яровые культуры#Андрей Антоненко#Технические культуры
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