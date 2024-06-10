Из-за заморозков пострадали 74 белгородских производителя плодово-ягодных культур

По данным чиновника, на текущую дату в регионе засеяно 287,2 тысячи га яровых, зерновых культур, 558 тысяч га — технических культур и 65,8 га — кормовых. В связи с наступлением заморозков пересеяли культуры на площади 41,7 тысячи га.