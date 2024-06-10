Из-за заморозков пострадали 74 белгородских производителя плодово-ягодных культур

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
По данным чиновника, на текущую дату в регионе засеяно 287,2 тысячи га яровых, зерновых культур, 558 тысяч га — технических культур и 65,8 га — кормовых. В связи с наступлением заморозков пересеяли культуры на площади 41,7 тысячи га.
Существенного влияния на изменение структуры посевных площадей пересев не окажет, так как основная группа пострадавших культур перераспределится в яровые культуры, что позволит дальше стабильно функционировать предприятиям АПК.
Андрей Антоненко
В целом планируемый объём валового производства зерновых и зерново-бобовых культур в 2024 году ожидается более 3 млн тонн.
Что касается многолетних плодово-ягодных насаждений, их общая площадь на территории области составляет 5595 га, в том числе яблоня (4426 га). В результате заморозков пострадало 74 сельхозтоваропроизводителя, которые занимаются выращиванием плодово-ягодных культур.