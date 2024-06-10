Далекие близкие. Контраст жизни в Курске и Белгороде

В Курске не так много мест, которые могли бы посетить жители и гости города, большинство парков представляют собой не что иное, как деревья и тропинки. Здесь действительно приятно прогуляться в прохладной тени и посидеть на лавочке, однако хочется чего-то более разнообразного и интересного.