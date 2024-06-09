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Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Мужчина утонул на базе отдыха в Белгородской области

На базе отдыха в Белгородской области нашли тело мужчины

9 июня 2024, 15:11
Фото: 1MI

Мужчина утонул на базе отдыха в Белгородской области

Труп обнаружили в месте, не предназначенном для купания. Причина происшествия устанавливается, сообщили в областном МЧС. С начала купального сезона это уже второй случай гибели на воде.
Сюжет
МЧС

В Белгородской области 9 июня на базе отдыха «Ивушка» нашли тело мужчины. Происшествие случилось в Красной Яруге.

Очевидцы обнаружили тело мужчины 1986 года рождения. Его нашли в месте, не предназначенном для купания.

Причина и обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются.

С начала купального сезона в регионе это уже второй случай гибели на воде. Ранее тело мужчины достали из водоёма в Корочанском районе.

Кроме того, белгородцы бьют тревогу из-за осколков, которые падают в воду после обстрелов. Жители региона просят проверить водоёмы на наличие опасных предметов.

«Осколки летели прямо в воду»: белгородцы просят проверить водоёмы после обстрелов
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Утонул#База отдыха#Красная Яруга#Тело#Белгород
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