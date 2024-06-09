На базе отдыха в Белгородской области нашли тело мужчины

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
В Белгородской области 9 июня на базе отдыха «Ивушка» нашли тело мужчины. Происшествие случилось в Красной Яруге.
Очевидцы обнаружили тело мужчины 1986 года рождения. Его нашли в месте, не предназначенном для купания.
Причина и обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются.
С начала купального сезона в регионе это уже второй случай гибели на воде. Ранее тело мужчины достали из водоёма в Корочанском районе.
Кроме того, белгородцы бьют тревогу из-за осколков, которые падают в воду после обстрелов. Жители региона просят проверить водоёмы на наличие опасных предметов.