За сутки ВСУ обстреляли 9 районов Белгородской области, есть погибшие и раненые

В Валуйском городском округе, в селе Новопетровка, зафиксировано два нападения с помощью двух БПЛА. В результате первой атаки дрон-камикадзе повредил автомобиль, в котором находилась семья из трёх человек: муж, жена и их взрослая дочь. Дочь была смертельно ранена и скончалась до прибытия скорой помощи. Мужчина получил тяжёлые ранения, включая минно-взрывную травму, перелом бедра и осколочные ранения по всему телу. Он находится на лечении в Валуйской ЦРБ. Женщина получила ранения лица и грудной клетки, но отказалась от госпитализации и будет получать дальнейшее лечение амбулаторно. Второй дрон атаковал соцобъект, повредив крышу.