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Атака ВСУ

За сутки ВСУ обстреляли 9 районов Белгородской области, есть погибшие и раненые

8 июня 2024, 08:55
Фото: Изображение Midjourney
Атака ВСУ
За сутки ВСУ обстреляли 9 районов и горокругов региона, зафиксированы различные разрушения. В том числе ИЖС, МКД и авто. В Новотреповке Валуйского ГО беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась семья из трёх человек. Мужчина и женщины ранены, их дочь скончалась на месте.

В Белгородском районе под огонь ВСУ попали 13 населённых пунктов. Атакованы деревни и хутора:

  • Ближнее
  • Варваровка
  • Долбино
  • Журавлёвка
  • Киселёво
  • Красный Хутор
  • Малиновка
  • Петровка
  • Пушкарное
  • Чайки
  • Черемошное
  • Шагаровка
  • Церковный.

ВСУ для атаки использовали 11 беспилотников. Кроме того, зафиксированы факты четырёх обстрелов. В общей сумме — 32 снаряда. В результате, восемь БПЛА сбиты ПВО.

Повреждены 14 частных домах, четыре автомобиля и пять дворовых построек. Также имеются повреждения на газовых и электрических сетях.

Населённые пункты Байцуры, Грузское и Цаповка в Борисовском районе обстреляны 23 боеприпасами ВСУ и семью беспилотниками. Повреждено два частных дома, одна хозпостройка, здание храма, а также три автомобиля, из которых один полностью сгорел.

В результате атаки дрона в селе Байцуры получил травмы водитель. У мужчины диагностирована черепно-мозговая травма и контузия. Медицинская бригада предоставила необходимую помощь на месте происшествия, от госпитализации он отказался.

В Валуйском городском округе, в селе Новопетровка, зафиксировано два нападения с помощью двух БПЛА. В результате первой атаки дрон-камикадзе повредил автомобиль, в котором находилась семья из трёх человек: муж, жена и их взрослая дочь. Дочь была смертельно ранена и скончалась до прибытия скорой помощи. Мужчина получил тяжёлые ранения, включая минно-взрывную травму, перелом бедра и осколочные ранения по всему телу. Он находится на лечении в Валуйской ЦРБ. Женщина получила ранения лица и грудной клетки, но отказалась от госпитализации и будет получать дальнейшее лечение амбулаторно. Второй дрон атаковал соцобъект, повредив крышу.

По населённому пункту Старый Волоконовского района выпущено три миномётных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Грайворонском горокруге атакованы ВСУ Горьковский и Совхозный, а также сёла Головчино и Козинка. Огонь произведён с помощью БПЛА, также проведено три обстрела, в ходе которых выпустили девять боеприпасов. В течение дня ПВО удалось сбить два БПЛА самолётного типа. Повреждены один частный дом и один многоквартирный дом.

В Краснояружском районе по посёлкам Прилесье и сёлам Вязовое, Графовка, Репяховка, Колотиловка, Поповка и Романовка, произведено пять обстрелов, в результате которых выпущены 22 боеприпаса. Также в результате атаки шести беспилотников повреждена линия электропередачи.

В Прохоровском районе три беспилотника самолётного типа атаковали Прохоровку. Один жилой дом частично разрушен, в другом выбиты окна, а также нанесены повреждения нескольким хозпостройкам, фасадам, заборам и автомобилю. В центре посёлка, в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла, повреждены крыша и фасад. Также в районе села Радьковка, в поле найден упавший беспилотник, без последствий.

В Старооскольском горокруге над Котово сбит БПЛА самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском горокруге по Шебекино, селу Белянка и Середа, а также хутору Мухин и Марьино, ВСУ произведено девять обстрелов, в результате которых выпущено 50 боеприпасов. Один из снарядов попал в дорожное полотно на окраине Шебекино, расположенном в жилом секторе. В результате обстрелов была зафиксирована разрушительная сила в трех частных домовладениях: окна были выбиты, фасады, кровли и заборы повреждены.

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