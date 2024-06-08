РЭО: Волонтеры провели спортивно-экологическую акцию на реке Новой в Санкт-Петербурге

Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, чем больше людей будут относиться серьезно к собственному здоровью и экологическому благополучию нашей планеты, тем более экологичное будущее ожидает следующие поколения. Волонтеры — участники этой экологической акции — тоже внесли вклад в охрану окружающей среды. «Всем участникам мы выражаем благодарность», — резюмировал глава РЭО.