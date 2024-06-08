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Published Сегодня, 13:59

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Updated Сегодня, 14:01

РЭО: Волонтеры провели спортивно-экологическую акцию на реке Новой в Санкт-Петербурге

РЭО: Волонтеры провели спортивно-экологическую акцию на реке Новой в Санкт-Петербурге

8 июня 2024, 13:59
Фото: 1MI
8 июня в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла спортивно-экологическая акция «ЭкоТропа Здоровья». Ее организаторы — Российский экологический оператор (РЭО) и соцпроект «Команда Звездный Десант». Были очищены прибрежная и водная зоны реки Новой в Санкт-Петербурге.

Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, чем больше людей будут относиться серьезно к собственному здоровью и экологическому благополучию нашей планеты, тем более экологичное будущее ожидает следующие поколения. Волонтеры — участники этой экологической акции — тоже внесли вклад в охрану окружающей среды. «Всем участникам мы выражаем благодарность», — резюмировал глава РЭО.

Помимо добровольцев, в акции приняли участие олимпийские чемпионы. Известные спортсмены организовали разминку для волонтеров. Занятия проходили под руководством легкоатлетки Татьяны Лебедевой, бобслеиста Дмитрия Труненкова, заслуженного мастера спорта РФ по вольной борьбе Натальи Воробьевой и других звезд российского спорта, пишет properm.ru

По информации, представленной сопредседателем движения «Экосистема» Андреем Рудневым, во время очистки реки Новой с ее дна подняли габаритный мусор и многочисленные отходы электроники: смартфоны, ноутбуки, автозапчасти и прочий электролом. На «ЭкоТропу Здоровья» вышли волонтеры, жители муниципального округа Ульянка и водолазы — представители Всероссийского общества автомобилистов.

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