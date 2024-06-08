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Published Сегодня, 18:18

Modified Сегодня, 18:20

Updated Сегодня, 18:20

Атака ВСУ

Под атаку ВСУ попали Белгородский, Грайворонский и Борисовский районы

8 июня 2024, 18:18
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова
Атака ВСУ
В результате атак ВСУ с помощью БПЛА в нескольких населённых пунктах Белгородской области повреждены дома, хозпостройки, окна и кровля частного дома, также имеются повреждения на линиях электропередачи и проблемы со связью. Оперативные службы уже работают на местах.

Атаке беспилотников ВСУ подверглись село Безымено Грайворонского горокруга, Грузское Борисовского района и Дубовое, Петровка, Бессоновка Белгородского района.

В Безымено два частных дома и хозпостройка оказались повреждены в результате атак трёх БПЛА.

В селе Грузское во вдоре МКД упал дрон-камикадзе. Из-за детонации в одной квартире выбило окна.

В посёлке Дубовое в результате падения беспилотника были повреждены окна и кровля частного дома.

Также в Белгородском районе в результате атак дронов в сёлах Петровка и Бессоновка повреждены линии электропередачи, жители села Петровка временно остались без света. В сёлах Солохи и Орловка временно отсутствует связь. Работы по восстановлению будут проведены аварийными бригадами после согласования с Министерством обороны РФ.

Оперативные службы находятся на местах происшествий.

Последствия атаки ВСУПоследствия атаки ВСУ
Последствия атаки ВСУПоследствия атаки ВСУ
Последствия атаки ВСУ
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова
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