Под атаку ВСУ попали Белгородский, Грайворонский и Борисовский районы

Также в Белгородском районе в результате атак дронов в сёлах Петровка и Бессоновка повреждены линии электропередачи, жители села Петровка временно остались без света. В сёлах Солохи и Орловка временно отсутствует связь. Работы по восстановлению будут проведены аварийными бригадами после согласования с Министерством обороны РФ.