Под атаку ВСУ попали Белгородский, Грайворонский и Борисовский районы

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
Атаке беспилотников ВСУ подверглись село Безымено Грайворонского горокруга, Грузское Борисовского района и Дубовое, Петровка, Бессоновка Белгородского района.
В Безымено два частных дома и хозпостройка оказались повреждены в результате атак трёх БПЛА.
В селе Грузское во вдоре МКД упал дрон-камикадзе. Из-за детонации в одной квартире выбило окна.
В посёлке Дубовое в результате падения беспилотника были повреждены окна и кровля частного дома.
Также в Белгородском районе в результате атак дронов в сёлах Петровка и Бессоновка повреждены линии электропередачи, жители села Петровка временно остались без света. В сёлах Солохи и Орловка временно отсутствует связь. Работы по восстановлению будут проведены аварийными бригадами после согласования с Министерством обороны РФ.
Оперативные службы находятся на местах происшествий.