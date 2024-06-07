Замгубернатора Белгородской области рассказал о подписанных соглашениях на ПМЭФ-2024

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В ходе ПМЭФ-2024 Белгородская область планирует подписать несколько соглашений о сотрудничестве с рядом компаний, в том числе со Сбербанком. О некоторых из них рассказал замгубернатора региона Дмитрий Гладский.
В частности чиновник высказался о внедрении искусственного интеллекта, отметив, что это одна из основ пути в будущее.
Есть вопросы этические, глубины и способов его применения. Это отдельная тема. Но понятно, что этим совершенно точно нужно заниматься и использовать.
Дмитрий Гладский
Также замгубернатора рассказал о соглашении, которое касается взаимодействия в области модели и концепции устойчивого развития — экология, социальная ответственность и корпоративное управление.
Это стандарты, которые предполагают вовлечение предпринимательства не только в бизнес-процессы, но и более глубокое раскрытие с точки зрения его позитивного влияния на общество, окружающую среду, на взаимоотношения и коммуникации, которые возникают в самой бизнес-структуре.
Дмитрий Гладский
Стороны будут совместно продвигать искусственный интеллект, проводить научно-исследовательскую работу. В регионе планируют внедрить новые сервисы на основе ИИ, интегрировать их в ключевые отрасли экономики и инфраструктуры региона.
Также задачей сотрудничества станет обобщение опыта и предложения по улучшению регулирования искусственного интеллекта. ИИ может стать движущей силой развития экономики. По Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года AI может принести России свыше 11 трлн рублей дополнительного ВВП.
Будут изучать лучшие практики по внедрению принципов устойчивого развития при сохранении благоприятной окружающей среды и природных ресурсов, а также с учётом мировых тенденций — переход к низкоуглеродным решениям, циклической экономике, экологическим технологиям и системам мониторинга влияния на окружающую среду.