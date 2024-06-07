«Вся Белгородская область с вами»: Гладков обратился к жителям ЛНР после атаки ВСУ

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
ВСУ 7 июня нанесли массированный удар по Луганску. Как уточнили в Минобороны РФ, по жилым кварталам выпустили пять ракет АТАСМS производства США. Четыре ракеты сбила ПВО, а одна поразила два многоквартирных дома.
В результате атаки обрушился подъезд пятиэатжки, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Под завалами находились жители.
На момент публикации заметки было известно о трёх погибших и 35 пострадавших. Среди раненых есть трое детей, сообщает ТАСС.
Похожая трагедия произошла в мае в Белгороде, когда после атаки ВСУ на улице Щорса в Белгороде обрушился подъезд многоквартирного дома. Губернатор Вячеслав Гладков обратился к жителям ЛНР со словами соболезнования и поддержки от лица всех белгородцев.
Мы, как никто, знаем, что такое агрессия против мирных жителей, как жестоки ВСУ в отношении детей, женщин, пожилых людей. Не так давно жители Белгорода пережили такую же бесчеловечную атаку, многие потеряли своих близких, лишились жилья. Примите наши соболезнования, сердечные слова сочувствия и поддержки семьям погибших, раненым и их родным. Мы скорбим вместе с вами. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления.
Вячеслав Гладков
Глава региона также пожелал жителям ЛНР «выдержки, силы духа и стойкости» в непростое время.
Подробности о трагедии, произошедшей в мае в Белгороде, можно почитать в соответствующем сюжете.