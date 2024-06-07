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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Обрушенный подъезд дома в Луганске

«Вся Белгородская область с вами»: Гладков обратился к жителям ЛНР после атаки ВСУ

7 июня 2024, 11:24
Фото: Telegram-канал Леонида Пасечника
Обрушенный подъезд дома в Луганске

Гладков от лица белгородцев выразил поддержку жителям ЛНР

7 июня ВСУ попали ракетой по пятиэтажному дому в Луганске, в результате чего обрушился подъезд. Похожая трагедия произошла в мае в Белгороде. К жителям ЛНР от лица белгородцев обратился губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ 7 июня нанесли массированный удар по Луганску. Как уточнили в Минобороны РФ, по жилым кварталам выпустили пять ракет АТАСМS производства США. Четыре ракеты сбила ПВО, а одна поразила два многоквартирных дома.

В результате атаки обрушился подъезд пятиэатжки, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Под завалами находились жители.

На момент публикации заметки было известно о трёх погибших и 35 пострадавших. Среди раненых есть трое детей, сообщает ТАСС.

Похожая трагедия произошла в мае в Белгороде, когда после атаки ВСУ на улице Щорса в Белгороде обрушился подъезд многоквартирного дома. Губернатор Вячеслав Гладков обратился к жителям ЛНР со словами соболезнования и поддержки от лица всех белгородцев.

Мы, как никто, знаем, что такое агрессия против мирных жителей, как жестоки ВСУ в отношении детей, женщин, пожилых людей. Не так давно жители Белгорода пережили такую же бесчеловечную атаку, многие потеряли своих близких, лишились жилья. Примите наши соболезнования, сердечные слова сочувствия и поддержки семьям погибших, раненым и их родным. Мы скорбим вместе с вами. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления.
Вячеслав Гладков

Глава региона также пожелал жителям ЛНР «выдержки, силы духа и стойкости» в непростое время.

Подробности о трагедии, произошедшей в мае в Белгороде, можно почитать в соответствующем сюжете.

Стали известны имена всех погибших при обрушении 12 мая дома белгородцев
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Луганск#Новости Белгорода#ЛНР#Белгород#Вячеслав Гладков#Леонид Пасечник#Ракеты#СВО#Атака ВСУ#Обрушение подъезда
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