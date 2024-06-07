«Вся Белгородская область с вами»: Гладков обратился к жителям ЛНР после атаки ВСУ

Похожая трагедия произошла в мае в Белгороде, когда после атаки ВСУ на улице Щорса в Белгороде обрушился подъезд многоквартирного дома. Губернатор Вячеслав Гладков обратился к жителям ЛНР со словами соболезнования и поддержки от лица всех белгородцев.