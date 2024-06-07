В здании Росреестра в Белгороде проведут капитальный ремонт почти за 5,8 млн рублей

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
На сайте госзакупок появился заказ на капитальный ремонт помещений второго этажа здания по адресу проспект Богдана Хмельницкого, 162. Если посмотреть адрес на картах, то можно узнать, что это здание Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области. Росреестр и выступает заказчиком по закупке, разметивший её 31 мая. Срок выполнения работ — в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.
Заказ на капремонт на данный момент остаётся на стадии подачи заявок. Крайний срок — 11 июня. А вот первоначальная цена заказа составляет 5 млн 788 тысяч 200 рублей.
Сметный расчёт занимает в общем 25 страниц. Если брать по пунктам, то список получается таким:
Далее идут ФОТ, накладные расходы, сметная работа и НДС.
Ранее спортивная школа, готовящая спортсменов для Олимпийскиго резерва, искала компанию, которая займётся уборкой спортивного центра «Сирень». Заявки на участие в аукционе принимались до 26 апреля. Начальная стоимость контракта составила тогда 1 150 805 рублей. По плану, компания будет заниматься уборкой территории с 1 мая по 30 июня 2024 года.