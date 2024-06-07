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Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Госзакупки

В здании Росреестра в Белгороде проведут капитальный ремонт почти за 5,8 млн рублей

7 июня 2024, 13:08
Фото: 1MI
Госзакупки
На сайте госзакупок Росреестр разместил заказ на строительные работы на втором этаже здания. Начальная цена составила 5 788 200 рублей. Срок исполнения работ — 30 дней с даты заключения контракта с подрядчиком.

На сайте госзакупок появился заказ на капитальный ремонт помещений второго этажа здания по адресу проспект Богдана Хмельницкого, 162. Если посмотреть адрес на картах, то можно узнать, что это здание Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области. Росреестр и выступает заказчиком по закупке, разметивший её 31 мая. Срок выполнения работ — в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Заказ на капремонт на данный момент остаётся на стадии подачи заявок. Крайний срок — 11 июня. А вот первоначальная цена заказа составляет 5 млн 788 тысяч 200 рублей.

Сметный расчёт занимает в общем 25 страниц. Если брать по пунктам, то список получается таким:

  • оплата рабочим — 725 520 рублей
  • эксплуатация машин — 21 096 рублей
  • оплата труда машинистов — 12 385 рублей
  • строительные работы — 601 281 рубля
  • монтажные работы — 776 290 рублей
  • оборудование — 30 731 рубль

Далее идут ФОТ, накладные расходы, сметная работа и НДС.

Ранее спортивная школа, готовящая спортсменов для Олимпийскиго резерва, искала компанию, которая займётся уборкой спортивного центра «Сирень». Заявки на участие в аукционе принимались до 26 апреля. Начальная стоимость контракта составила тогда 1 150 805 рублей. По плану, компания будет заниматься уборкой территории с 1 мая по 30 июня 2024 года.

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