В здании Росреестра в Белгороде проведут капитальный ремонт почти за 5,8 млн рублей

На сайте госзакупок появился заказ на капитальный ремонт помещений второго этажа здания по адресу проспект Богдана Хмельницкого, 162. Если посмотреть адрес на картах, то можно узнать, что это здание Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области. Росреестр и выступает заказчиком по закупке, разметивший её 31 мая. Срок выполнения работ — в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.