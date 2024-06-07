В атакуемом ВСУ приграничье усилили группировку войск ПВО

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В Брянской области усилили работу войск ПВО, заявил губернатор Александр Богомаз на Петербургском международном экономическом форуме. Российские военные защищают приграничный регион от атак беспилотников.
Большую часть БПЛА удаётся сбить за пределами населённых пунктов, подчеркнул Александр Богомаз. Глава региона также добавил, что группировка войск ПВО постоянно наращивается и с каждым месяцем становится мощнее.
ПВО постоянно работает и в Белгородской области. Только сегодня сбито два беспилотника ночью, ещё три — днём. Кроме того, уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД».