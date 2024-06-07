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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Беспилотники

В атакуемом ВСУ приграничье усилили группировку войск ПВО

7 июня 2024, 13:01
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

Брянский губернатор Богомаз заявил об усилении работы ПВО для защиты от дронов

Александр Богомаз добавил, что российские военные уничтожают большую часть беспилотников противника, причём зачастую это происходит за пределами населённых пунктов. Слова губернатора приводят «Брянские новости».
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СВО

В Брянской области усилили работу войск ПВО, заявил губернатор Александр Богомаз на Петербургском международном экономическом форуме. Российские военные защищают приграничный регион от атак беспилотников.

Большую часть БПЛА удаётся сбить за пределами населённых пунктов, подчеркнул Александр Богомаз. Глава региона также добавил, что группировка войск ПВО постоянно наращивается и с каждым месяцем становится мощнее.

ПВО постоянно работает и в Белгородской области. Только сегодня сбито два беспилотника ночью, ещё три — днём. Кроме того, уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД».

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#Белгородская область#Брянская область#СВО#Атака ВСУ#Александр Богомаз#БПЛА
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