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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Еноты в клетке

«Сходят с ума»: белгородцы требуют спасти заключённых в клетку енотов у СТО

7 июня 2024, 13:42
Фото: Комментарий под постом губернатора
Еноты в клетке

Белгородцы попросили спасти енотов, которые живут в небольшой клетке возле СТО

С жалобой обратилась местная жительница. Животных заметили на объездной дороге в Валуйках. На комментарий белгородки обратил внимание глава горокруга.

Местная жительница Елена попросила обратить внимание на «жестокое обращение с дикими животными — енотами». Как написала женщина, енотов содержат на объездной дороге в Валуйках. Возле СТО стоит клетка, в которой находится два енота.

«Размер клетки метр на два, а то и меньше. В жару и холод еноты вдвоём в этой маленькой клетке. От безделья и ограниченного пространства енот ходит туда-сюда по клетке. Это один из характерных признаков неврозов навязчивого поведения животных, заточённых в узком пространстве. А если по-простому — животные сходят с ума», — рассказала женщина.

Белгородка также отметила, что в солнечную погоду солнце светит прямо на животных.

Глава округа Алексей Дыбов сообщил, что информацию об этом передали в отдел экоохотнадзора. Специалисты должны проверить условия содержания животных и принять необходимые меры.

Еноты в клетке
Видео: Комментарий под постом губернатора
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#Алина Харина#Видео#Общество#Белгородская область#Животные#Валуйки#Алексей дыбов#Белгород#Енот#Клетка
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