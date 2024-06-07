«Сходят с ума»: белгородцы требуют спасти заключённых в клетку енотов у СТО

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Местная жительница Елена попросила обратить внимание на «жестокое обращение с дикими животными — енотами». Как написала женщина, енотов содержат на объездной дороге в Валуйках. Возле СТО стоит клетка, в которой находится два енота.
«Размер клетки метр на два, а то и меньше. В жару и холод еноты вдвоём в этой маленькой клетке. От безделья и ограниченного пространства енот ходит туда-сюда по клетке. Это один из характерных признаков неврозов навязчивого поведения животных, заточённых в узком пространстве. А если по-простому — животные сходят с ума», — рассказала женщина.
Белгородка также отметила, что в солнечную погоду солнце светит прямо на животных.
Глава округа Алексей Дыбов сообщил, что информацию об этом передали в отдел экоохотнадзора. Специалисты должны проверить условия содержания животных и принять необходимые меры.