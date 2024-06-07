«Сходят с ума»: белгородцы требуют спасти заключённых в клетку енотов у СТО

«Размер клетки метр на два, а то и меньше. В жару и холод еноты вдвоём в этой маленькой клетке. От безделья и ограниченного пространства енот ходит туда-сюда по клетке. Это один из характерных признаков неврозов навязчивого поведения животных, заточённых в узком пространстве. А если по-простому — животные сходят с ума», — рассказала женщина.