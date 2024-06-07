РЭО: В ЯНАО построят 3 мусоросортировочных комплекса

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Документ подписали гендиректор РЭО Денис Буцаев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Михаил Автухов, пишет muksun.fm.
По словам Буцаева, общая мощность этих объектов составит 203 000 тонн ТКО в год. Все проекты реализуются в рамках концессионных соглашений. Деньги на финансирование комплексов поступят от Совкомбанка, который приобретёт выпущенные РЭО облигации.
Буцаев заявил, что реализация проектов позволит достичь всех показателей национального проекта «Экология» в регионе. Предприятия будут построены в Салехарде, Муравленко и Новом Уренгое. Также в рамках проектов создадут участки компостирования органической фракции отходов.
Дмитрий Артюхов, в свою очередь, напомнил о планах РФ уже к 2030 году добиться стопроцентной сортировки ТКО. Также он отметил, что концессионный механизм с льготным финансированием для возведения мусоросортировочных комплексов на Ямале позволит существенно улучшить работу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
Михаил Автухов отметил важность поддержания проектов в сфере ТКО. Он заявил, что Совкомбанк поддерживает зелёную повестку, в том числе проекты в сферах ЖКХ и ТКО. Представитель банка подчеркнул работу Российского экологического оператора по созданию в РФ комплексной системы обращения с отходами.
РЭО является экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.