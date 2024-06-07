РЭО: В ЯНАО построят 3 мусоросортировочных комплекса

Дмитрий Артюхов, в свою очередь, напомнил о планах РФ уже к 2030 году добиться стопроцентной сортировки ТКО. Также он отметил, что концессионный механизм с льготным финансированием для возведения мусоросортировочных комплексов на Ямале позволит существенно улучшить работу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.