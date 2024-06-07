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РЭО и «Акрон Холдинг» будут утилизировать электроотходы в Свердловской области

РЭО и «Акрон Холдинг» будут утилизировать электроотходы в Свердловской области

7 июня 2024, 14:55
Фото: Изображение Midjourney
В рамках ПМЭФ 7 июня генеральный директор РЭО Денис Буцаев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов заключили соглашение о сотрудничестве в сфере модернизации системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования (ОЭЭО).

Как сообщает издание tagilcity.ru, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что отходы электроники и электротехники сложны для утилизации. В них содержатся разные металлы, стекло, пластики, а также нередко компоненты, которые представляют опасность. Развитие системы утилизации таких отходов невозможно без продуманного подхода. По его словам, РЭО будет работать на тем, чтобы в Свердловской области запустили в работу предприятие по утилизации ОЭЭО. Такая возможность рассматривается в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ между Свердловской областью, РЭО и «Акрон Холдингом».

Строительство современного высокотехнологичного предприятия по переработке отходов соответствует задачам федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

По словам Евгения Куйвашева, стороны подписали трехстороннее соглашение, предусматривающее модернизацию системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования. В первую очередь речь идет о совместной реализации инвестиционного проекта по строительству в Свердловской области центра переработки ОЭЭО.

Договор о сотрудничестве подразумевает проработку мероприятий по развитию комплексной инфраструктуры по сбору ОЭЭО и увеличению отбора такой фракции на объектах обработки твердых коммунальных отходов.

Генеральный директор ГК «Акрон Холдинг» Павел Морозов отметил, что совместно с ППК «РЭО» и правительством Свердловской области компании предстоит наладить эффективные механизмы сбора и сортировки отходов электроники. В этом вопросе у предприятий холдинга большой опыт, компания принимает участие в реализации соответствующих региональных и муниципальных программ. В нескольких регионах организованные компанией пункты и инструменты сбора электроники продемонстрировали хорошие результаты. Эти эффективные методы холдинг планирует применять в других российских субъектах.

РЭО выступает экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.

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