РЭО и «Акрон Холдинг» будут утилизировать электроотходы в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Как сообщает издание tagilcity.ru, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что отходы электроники и электротехники сложны для утилизации. В них содержатся разные металлы, стекло, пластики, а также нередко компоненты, которые представляют опасность. Развитие системы утилизации таких отходов невозможно без продуманного подхода. По его словам, РЭО будет работать на тем, чтобы в Свердловской области запустили в работу предприятие по утилизации ОЭЭО. Такая возможность рассматривается в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ между Свердловской областью, РЭО и «Акрон Холдингом».
Строительство современного высокотехнологичного предприятия по переработке отходов соответствует задачам федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
По словам Евгения Куйвашева, стороны подписали трехстороннее соглашение, предусматривающее модернизацию системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования. В первую очередь речь идет о совместной реализации инвестиционного проекта по строительству в Свердловской области центра переработки ОЭЭО.
Договор о сотрудничестве подразумевает проработку мероприятий по развитию комплексной инфраструктуры по сбору ОЭЭО и увеличению отбора такой фракции на объектах обработки твердых коммунальных отходов.
Генеральный директор ГК «Акрон Холдинг» Павел Морозов отметил, что совместно с ППК «РЭО» и правительством Свердловской области компании предстоит наладить эффективные механизмы сбора и сортировки отходов электроники. В этом вопросе у предприятий холдинга большой опыт, компания принимает участие в реализации соответствующих региональных и муниципальных программ. В нескольких регионах организованные компанией пункты и инструменты сбора электроники продемонстрировали хорошие результаты. Эти эффективные методы холдинг планирует применять в других российских субъектах.
РЭО выступает экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.