РЭО и «Акрон Холдинг» будут утилизировать электроотходы в Свердловской области

Как сообщает издание tagilcity.ru, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что отходы электроники и электротехники сложны для утилизации. В них содержатся разные металлы, стекло, пластики, а также нередко компоненты, которые представляют опасность. Развитие системы утилизации таких отходов невозможно без продуманного подхода. По его словам, РЭО будет работать на тем, чтобы в Свердловской области запустили в работу предприятие по утилизации ОЭЭО. Такая возможность рассматривается в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ между Свердловской областью, РЭО и «Акрон Холдингом».