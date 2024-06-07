РЭО, «Акрон Холдинг» и Подмосковье будут развивать сбор и утилизацию ОЭЭО

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Как сообщает издание, генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что с прошлого года вступили в силу новые правила утилизации электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Глубина утилизации электроники должна составлять 85%, а компаниям, которые занимаются утилизацией, необходимо иметь систему весового контроля и необходимые мощности. Такая работа проводится в рамках модернизации института расширенной ответственности производителей. Соглашение с Московской областью и «Акрон Холдингом» станет еще одним шагом на пути к обновлению системы сбора и утилизации электроники, отходы которой являются многокомпонентными и требуют тщательного подхода.
«Будем работать над созданием сети пунктов сбора ОЭЭО. Уверен в плодотворном сотрудничестве», — отметил Буцаев.
В соответствии с заключенным соглашением на территории Подмосковья будут развивать сеть пунктов приема вторсырья и сбора отходов электронного и электрического оборудования (мегабак, экобоксы, экотакси и прочее). В течение 90 дней после подписания соглашения планируют подготовить дорожную карту, в которой будут содержаться конкретные предложения по стимулированию сбора ОЭЭО.
Кроме этого, участники соглашения поговорили о возможности системной работы с региональными операторами по извлечению ОЭЭО из твердых коммунальных отходов.
Также в планах рассмотрение возможности утилизации ОЭЭО, которые формируются на государственных и муниципальных предприятиях, на площадках АО «Акрон Холдинг» (включает свыше 30 производственных площадок, работающих в 52 российских регионах, включая Подмосковье).
РЭО выступает экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.