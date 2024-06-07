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Published Сегодня, 17:26

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

РЭО, «Акрон Холдинг» и Подмосковье будут развивать сбор и утилизацию ОЭЭО

РЭО, «Акрон Холдинг» и Подмосковье будут развивать сбор и утилизацию ОЭЭО

7 июня 2024, 17:26
Фото: Изображение Midjourney
6 июня в рамках ПМЭФ гендиректор РЭО Денис Буцаев, губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого будет проводиться модернизация системы обращения с отходами электронного и электрического оборудования

Как сообщает издание, генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что с прошлого года вступили в силу новые правила утилизации электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Глубина утилизации электроники должна составлять 85%, а компаниям, которые занимаются утилизацией, необходимо иметь систему весового контроля и необходимые мощности. Такая работа проводится в рамках модернизации института расширенной ответственности производителей. Соглашение с Московской областью и «Акрон Холдингом» станет еще одним шагом на пути к обновлению системы сбора и утилизации электроники, отходы которой являются многокомпонентными и требуют тщательного подхода.

«Будем работать над созданием сети пунктов сбора ОЭЭО. Уверен в плодотворном сотрудничестве», — отметил Буцаев.

В соответствии с заключенным соглашением на территории Подмосковья будут развивать сеть пунктов приема вторсырья и сбора отходов электронного и электрического оборудования (мегабак, экобоксы, экотакси и прочее). В течение 90 дней после подписания соглашения планируют подготовить дорожную карту, в которой будут содержаться конкретные предложения по стимулированию сбора ОЭЭО.

Кроме этого, участники соглашения поговорили о возможности системной работы с региональными операторами по извлечению ОЭЭО из твердых коммунальных отходов.

Также в планах рассмотрение возможности утилизации ОЭЭО, которые формируются на государственных и муниципальных предприятиях, на площадках АО «Акрон Холдинг» (включает свыше 30 производственных площадок, работающих в 52 российских регионах, включая Подмосковье).

РЭО выступает экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.

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