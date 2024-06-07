РЭО, «Акрон Холдинг» и Подмосковье будут развивать сбор и утилизацию ОЭЭО

Как сообщает издание, генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что с прошлого года вступили в силу новые правила утилизации электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Глубина утилизации электроники должна составлять 85%, а компаниям, которые занимаются утилизацией, необходимо иметь систему весового контроля и необходимые мощности. Такая работа проводится в рамках модернизации института расширенной ответственности производителей. Соглашение с Московской областью и «Акрон Холдингом» станет еще одним шагом на пути к обновлению системы сбора и утилизации электроники, отходы которой являются многокомпонентными и требуют тщательного подхода.