Псковская область, Сбер и РЭО будут взаимодействовать в области экологии

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что Псковская область и Российский экологический оператор заинтересованы в формировании системы обращения с отходами. В идеальном варианте сортировке должно подвергаться 100% всего объема накапливаемых отходов, а объем ТКО, отправляемых на полигоны, должен постоянно снижаться. Сбербанк готов рассмотреть возможности финансирования проектов в сфере обращения с ТКО. В банке рассчитывают, что результатом сотрудничества Сбера, Псковской области и РЭО станет улучшение экологической ситуации в регионе и в России в целом.