Псковская область, Сбер и РЭО будут взаимодействовать в области экологии

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Как пишет издание gorod55.ru, глава РЭО Денис Буцаев рассказал о создании современной инфраструктуры для обращения с отходами в Псковской области при объединенных усилиях Российского экологического оператора, правительства региона и Сбербанка. Благодаря новым объектам регион сможет достичь необходимых показателей по обработке и переработке отходов. РЭО поддержит проект в рамках заключенного соглашения. На данный момент строительство объекта обращения с ТКО в Псковской области находится в активной фазе. Генеральным подрядчиком выступает дочерняя организация РЭО компания «Экоцифра».
В рамках сотрудничества стороны расширят доступ к финансированию масштабных инвестиционных проектов по строительству объектов обработки, утилизации и размещения отходов в Псковской области.
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что Псковская область и Российский экологический оператор заинтересованы в формировании системы обращения с отходами. В идеальном варианте сортировке должно подвергаться 100% всего объема накапливаемых отходов, а объем ТКО, отправляемых на полигоны, должен постоянно снижаться. Сбербанк готов рассмотреть возможности финансирования проектов в сфере обращения с ТКО. В банке рассчитывают, что результатом сотрудничества Сбера, Псковской области и РЭО станет улучшение экологической ситуации в регионе и в России в целом.
По словам главы Псковской области Михаила Ведерникова, после открытия объекта все свалки в регионе будут закрыты и рекультивированы. Он отметил, что отрасль обращения с отходами является сложной практически для всех российских субъектов. Но соглашение с РЭО и Сбербанком направлено на реализацию проекта по строительству комплексного объекта обращения с отходами в Псковской области в рамках федерального проекта.
Напомним, что РЭО является экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума. Мероприятие проводится в Петербурге 5−8 июня.