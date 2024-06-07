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Updated Сегодня, 13:40

Псковская область, Сбер и РЭО будут взаимодействовать в области экологии

Псковская область, Сбер и РЭО будут взаимодействовать в области экологии

7 июня 2024, 13:40
Фото: Изображение Midjourney
7 июня 2024 года в рамках ПМЭФ генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и первый зампредседателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин заключили договор о сотрудничестве в сфере обращения с ТКО.

Как пишет издание gorod55.ru, глава РЭО Денис Буцаев рассказал о создании современной инфраструктуры для обращения с отходами в Псковской области при объединенных усилиях Российского экологического оператора, правительства региона и Сбербанка. Благодаря новым объектам регион сможет достичь необходимых показателей по обработке и переработке отходов. РЭО поддержит проект в рамках заключенного соглашения. На данный момент строительство объекта обращения с ТКО в Псковской области находится в активной фазе. Генеральным подрядчиком выступает дочерняя организация РЭО компания «Экоцифра».

В рамках сотрудничества стороны расширят доступ к финансированию масштабных инвестиционных проектов по строительству объектов обработки, утилизации и размещения отходов в Псковской области.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что Псковская область и Российский экологический оператор заинтересованы в формировании системы обращения с отходами. В идеальном варианте сортировке должно подвергаться 100% всего объема накапливаемых отходов, а объем ТКО, отправляемых на полигоны, должен постоянно снижаться. Сбербанк готов рассмотреть возможности финансирования проектов в сфере обращения с ТКО. В банке рассчитывают, что результатом сотрудничества Сбера, Псковской области и РЭО станет улучшение экологической ситуации в регионе и в России в целом.

По словам главы Псковской области Михаила Ведерникова, после открытия объекта все свалки в регионе будут закрыты и рекультивированы. Он отметил, что отрасль обращения с отходами является сложной практически для всех российских субъектов. Но соглашение с РЭО и Сбербанком направлено на реализацию проекта по строительству комплексного объекта обращения с отходами в Псковской области в рамках федерального проекта.

Напомним, что РЭО является экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума. Мероприятие проводится в Петербурге 5−8 июня.

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