Почему в России популярны ремейки старых советских фильмов

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В беседе с журналистами портала ЭтоКино.ру актриса заявила, что только после создания авторской картины ее можно считать полноценным и завершенным художественным произведением. Новое кино нужно снимать по новым сценариям, специально для этого написанным. А представлять зрителями ремейки старых экранизаций не стоит. Интересные жизненные истории появляются постоянно — их и нужно отражать в фильмах. Поплавская считает, что российские сценаристы должны думать о будущем, а не возвращаться в прошлое.
Тем не менее россияне любят осовремененные версии фильмов советского периода. Например, семейный проект «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко собрал в прокате более 86 миллионов долларов, заняв 20-е место в мировом рейтинге кассовых фильмов 2023 года.
За первые два-три дня проката современная экранизация сказки «Бременские музыканты» собрала 1 миллиард рублей выручки. Сумма кассовых сборов достигла 34 миллионов долларов. Это в два с половиной раза больше, чем бюджет проекта.
Большой популярностью у российских зрителей пользуются и персонажи русских сказок. Так, 20 июня в прокат выходит современная экранизация «Три богатыря. Ни дня без подвига». Мультфильм о былинных героях смогут посмотреть и жители Белгорода. Проект посвящен двадцатилетию франшизы.