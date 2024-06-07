Почему в России популярны ремейки старых советских фильмов

В беседе с журналистами портала ЭтоКино.ру актриса заявила, что только после создания авторской картины ее можно считать полноценным и завершенным художественным произведением. Новое кино нужно снимать по новым сценариям, специально для этого написанным. А представлять зрителями ремейки старых экранизаций не стоит. Интересные жизненные истории появляются постоянно — их и нужно отражать в фильмах. Поплавская считает, что российские сценаристы должны думать о будущем, а не возвращаться в прошлое.