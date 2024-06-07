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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Почему в России популярны ремейки старых советских фильмов

Почему в России популярны ремейки старых советских фильмов

7 июня 2024, 12:39
Фото: Изображение Midjourney
Российская актриса Яна Поплавская не поддержала идею создания ремейка фильма-сказки «Про Красную Шапочку». Напомним, режиссер советской экранизации этой сказки — Леонид Нечаев, а Поплавская сыграла в фильме главную героиню.

В беседе с журналистами портала ЭтоКино.ру актриса заявила, что только после создания авторской картины ее можно считать полноценным и завершенным художественным произведением. Новое кино нужно снимать по новым сценариям, специально для этого написанным. А представлять зрителями ремейки старых экранизаций не стоит. Интересные жизненные истории появляются постоянно — их и нужно отражать в фильмах. Поплавская считает, что российские сценаристы должны думать о будущем, а не возвращаться в прошлое.

Тем не менее россияне любят осовремененные версии фильмов советского периода. Например, семейный проект «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко собрал в прокате более 86 миллионов долларов, заняв 20-е место в мировом рейтинге кассовых фильмов 2023 года.

За первые два-три дня проката современная экранизация сказки «Бременские музыканты» собрала 1 миллиард рублей выручки. Сумма кассовых сборов достигла 34 миллионов долларов. Это в два с половиной раза больше, чем бюджет проекта.

Большой популярностью у российских зрителей пользуются и персонажи русских сказок. Так, 20 июня в прокат выходит современная экранизация «Три богатыря. Ни дня без подвига». Мультфильм о былинных героях смогут посмотреть и жители Белгорода. Проект посвящен двадцатилетию франшизы.

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