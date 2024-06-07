На площадке ПМЭФ-2024 открылась выставка «Наука в лицах»

Зампред Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко отметил особую важность таких проектов, как «Наука в лицах», для решения задач Десятилетия науки и технологий. Он подчеркнул, что Десятилетие науки и технологий можно считать очень ярким событием, где уже участвовали не менее 30 миллионов человек. Огромный интерес жителей России к науке обусловлен скоординированными действиями по популяризации несомненных достижений, сделанных молодыми учеными, ведь эти люди создают будущее. Президент России не раз говорил о необходимости обеспечить возможности для реализации талантов. Выставка демонстрирует яркие примеры реализации подобных возможностей в конкретных научных открытиях и проектах. Звезды этой программы могут стать ролевой моделью для тысяч школьников, готовых связать судьбу с наукой. Об этом пишет newsNN.