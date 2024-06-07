На площадке ПМЭФ-2024 открылась выставка «Наука в лицах»

Posted Сегодня, 19:19
Published Сегодня, 19:19
Modified Сегодня, 19:19
Updated Сегодня, 19:19
В роли информационного партнера форума выступает медиахолдинг 1MI.
Зампред Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко отметил особую важность таких проектов, как «Наука в лицах», для решения задач Десятилетия науки и технологий. Он подчеркнул, что Десятилетие науки и технологий можно считать очень ярким событием, где уже участвовали не менее 30 миллионов человек. Огромный интерес жителей России к науке обусловлен скоординированными действиями по популяризации несомненных достижений, сделанных молодыми учеными, ведь эти люди создают будущее. Президент России не раз говорил о необходимости обеспечить возможности для реализации талантов. Выставка демонстрирует яркие примеры реализации подобных возможностей в конкретных научных открытиях и проектах. Звезды этой программы могут стать ролевой моделью для тысяч школьников, готовых связать судьбу с наукой. Об этом пишет newsNN.
Зампред правительства отметил, что об эффективности мероприятий Десятилетия науки и технологии свидетельствуют цифры исследований: 65% опрошенных родителей хотели бы, чтобы их дети связали свое будущее с российской наукой. Также он подчеркнул, что отношение российского бизнеса к науке меняется.
Выставка «Наука в лицах» является частью инициативы «Наука рядом» Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента Российской Федерации, и проводится при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.