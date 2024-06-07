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Из-за майских заморозков в Белгородской области погиб урожай озимой пшеницы

Из-за майских заморозков в Белгородской области погиб урожай озимой пшеницы

7 июня 2024, 07:21
Фото: 1MI
Урожай погиб в Новооскольском и Старооскольском горокругах, а также в Чернянском районе. Подробности сообщает «Агентство страховых новостей».

В мае заморозки в Новооскольском и Старооскольском горокругах, а также Чернянском районе привели к гибели урожая озимой пшеницы. АО СК «РСХБ-Страхование» по программе страхования на случай чрезвычайной ситуации природного характера выплатило агропредприятию области 97,8 млн рублей.

Напомним, что в мае в области вводили режим ЧС в аграрном секторе из-за заморозков, которые привели к гибели посевов зерновых и ягодных культур. Сообщалось, что из-за непогоды пострадали сельхозкультуры на площади 71,1 тысячи гектаров.

Из-за гибели посевов в Белгородской области ввели режим ЧС
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Аграрии#Сельское хозяйство#Пшеница#Заморозки#Белгород
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