Из-за майских заморозков в Белгородской области погиб урожай озимой пшеницы

Напомним, что в мае в области вводили режим ЧС в аграрном секторе из-за заморозков, которые привели к гибели посевов зерновых и ягодных культур. Сообщалось, что из-за непогоды пострадали сельхозкультуры на площади 71,1 тысячи гектаров.