Из-за майских заморозков в Белгородской области погиб урожай озимой пшеницы

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
В мае заморозки в Новооскольском и Старооскольском горокругах, а также Чернянском районе привели к гибели урожая озимой пшеницы. АО СК «РСХБ-Страхование» по программе страхования на случай чрезвычайной ситуации природного характера выплатило агропредприятию области 97,8 млн рублей.
Напомним, что в мае в области вводили режим ЧС в аграрном секторе из-за заморозков, которые привели к гибели посевов зерновых и ягодных культур. Сообщалось, что из-за непогоды пострадали сельхозкультуры на площади 71,1 тысячи гектаров.