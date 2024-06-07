Директором белгородской компании заинтересовались в центральном СК

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Директора компании, работающей на основании агентского договора в части взыскания дебиторской задолженности с физических и юрлиц за услуги по вывозу мусора, подозревают в даче крупной взятки.
По версии прокуратуры, директор передала должностному лицу ООО «ЦЭБ» 100 тысяч рублей. Сумма предназначалась для того, чтобы взамен беспрепятственно подписали акт приёмки выполненных работ. Это была только часть взятки — всего планировалось передать 200 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело за дачу взятки должностному лицу лично в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Самое суровое наказание по статье — до 12 лет лишения свободы со штрафом и запретом занимать определённые должности (или без них).
Следствие вёл центральный аппарат СК. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.