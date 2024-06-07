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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Взятка

Директором белгородской компании заинтересовались в центральном СК

7 июня 2024, 14:04
Фото: Изображение Midjourney
Взятка

Уголовное дело о даче взятки директором белгородской компании передали в суд

100 тысяч рублей предназначались для того, чтобы беспрепятственно приняли выполненные работы. При этом передать успели только часть суммы. Подробности дела рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Директора компании, работающей на основании агентского договора в части взыскания дебиторской задолженности с физических и юрлиц за услуги по вывозу мусора, подозревают в даче крупной взятки.

По версии прокуратуры, директор передала должностному лицу ООО «ЦЭБ» 100 тысяч рублей. Сумма предназначалась для того, чтобы взамен беспрепятственно подписали акт приёмки выполненных работ. Это была только часть взятки — всего планировалось передать 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело за дачу взятки должностному лицу лично в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Самое суровое наказание по статье — до 12 лет лишения свободы со штрафом и запретом занимать определённые должности (или без них).

Следствие вёл центральный аппарат СК. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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#Общество#Белгородская область#Коррупция#Прокуратура#Взятка#Ск#Белгород#ЦЭБ
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