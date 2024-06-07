Директором белгородской компании заинтересовались в центральном СК

По версии прокуратуры, директор передала должностному лицу ООО «ЦЭБ» 100 тысяч рублей. Сумма предназначалась для того, чтобы взамен беспрепятственно подписали акт приёмки выполненных работ. Это была только часть взятки — всего планировалось передать 200 тысяч рублей.