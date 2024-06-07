Белгородская область заключила на ПМЭФ новые соглашения на 11,8 млрд рублей

Реализовать проекты планируют на площадках свинокомплекса «Короча» в Корочанском районе. Это будет модернизация и увеличение мощностей СК, которые на сегодня составляют 400 тысяч тонн свинины в живом весе, запуск новой линии для производства котлет для сети «Вкусно — и точка», строительство завода по выпуску кормов для аквакультур.