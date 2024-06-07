bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Белгородская область заключила на ПМЭФ новые соглашения на 11,8 млрд рублей

Белгородская область заключила на ПМЭФ новые соглашения на 11,8 млрд рублей

7 июня 2024, 12:33
Фото: сайт «Мираторга»
Агропромышленный холдинг планирует нарастить производственные мощности и объёмы переработки мяса в регионе, сообщили в правительстве области.
Сюжет
ПМЭФ-2024

АПХ «Мираторг» может направить 11,8 млрд рублей на эти цели. Соглашение подписали президент агрохолдинга Виктор Линник и первый вице-губернатор Белгородской области Дмитрий Гладский в рамках Петербургского международного экономического форума.

Реализовать проекты планируют на площадках свинокомплекса «Короча» в Корочанском районе. Это будет модернизация и увеличение мощностей СК, которые на сегодня составляют 400 тысяч тонн свинины в живом весе, запуск новой линии для производства котлет для сети «Вкусно — и точка», строительство завода по выпуску кормов для аквакультур.

К начала 2024 года общий объём инвестиций «Мираторга» в Белгородской области составил 56,5 млрд рублей. В регионе на компанию работает 8 тысяч человек.

6 июня Белгородская область заключила несколько соглашений со Сбербанком.

Замгубернатора Белгородской области рассказал о подписанных соглашениях на ПМЭФ-2024
Узнать подробнее
Читайте также:
Какие проекты Белгородская область смогла реализовать благодаря соглашениям на ПМЭФ?Белгородцы показали на ПМЭФ биореактор, который создаёт белок, заменяющий сахарЧто представлено на стенде Белгородской области на ПМЭФ-2024?
#Евгений Грицков#Белгородская область#Мираторг#Ск короча#Соглашение#Пмэф#ПМЭФ-2024
Подпишитесь
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал авто белгородцев: ранены муж и жена, их дочь погибла
Сегодня, 08:24
Заботился о людях или желал им опасности? Суд готов решить судьбу директора цемзавода
Сегодня, 10:22
Белгородцев по решению Путина могут отправить в санатории. Кто имеет право на отдых?
Сегодня, 06:44
В «Агро-Белогорье» прокомментировали жалобы сотрудников на работу под обстрелами
Сегодня, 08:13
Директор лагеря в Тамбове прокомментировала жалобы белгородских родителей
Сегодня, 13:04
Была граната? В белгородском МЧС прокомментировали рассылку с «находкой» в Белгороде
Сегодня, 13:03
"