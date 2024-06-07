Белгородская область заключила на ПМЭФ новые соглашения на 11,8 млрд рублей

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
АПХ «Мираторг» может направить 11,8 млрд рублей на эти цели. Соглашение подписали президент агрохолдинга Виктор Линник и первый вице-губернатор Белгородской области Дмитрий Гладский в рамках Петербургского международного экономического форума.
Реализовать проекты планируют на площадках свинокомплекса «Короча» в Корочанском районе. Это будет модернизация и увеличение мощностей СК, которые на сегодня составляют 400 тысяч тонн свинины в живом весе, запуск новой линии для производства котлет для сети «Вкусно — и точка», строительство завода по выпуску кормов для аквакультур.
К начала 2024 года общий объём инвестиций «Мираторга» в Белгородской области составил 56,5 млрд рублей. В регионе на компанию работает 8 тысяч человек.
6 июня Белгородская область заключила несколько соглашений со Сбербанком.